Οι CANNONS ανεβάζουν τη θερμοκρασία με το άλμπουμ «Fever Dream»

Το νέο άλμπουμ των CANNONS.

Το alternative/electro-pop συγκρότημα CANNONS ανεβάζει τη θερμοκρασία με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του «Fever Dream».

Το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει συνολικά 11 ατμοσφαιρικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των singles «Ruthless», «Purple Sun», «Hurricane», καθώς και το «Bad Dream», που ανέβηκε στο Top 5 των εναλλακτικών ραδιοφώνων των ΗΠΑ.

Όλο το «Fever Dream» γράφτηκε από τους ίδιους τους CANNONS, κατευθείαν από την καρδιά των Michelle Joy (φωνή), Ryan Clapham (lead κιθάρα) και Paul Davis (τύμπανα, πλήκτρα). Το άλμπουμ συνδυάζει άψογα feel-good κομμάτια («Come Alive») με συναισθηματικούς ύμνους («Goodbye» και το τραγούδι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ, το «Lightning»).

Η Michelle Joy δήλωσε για το άλμπουμ: «Το “Fever Dream” αντιπροσωπεύει όλα όσα είναι οι CANNONS. Υπάρχουν μερικά συναισθηματικά τραγούδια, μερικά ονειρικά τραγούδια και μερικά τραγούδια για την αγάπη».

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η δημιουργία μουσικής μας ανέβασε το ηθικό και μας βοήθησε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα», συνέχισε.

«Αυτά τα τραγούδια μας βοήθησαν να προχωρήσουμε μπροστά και ελπίζω το κοινό να βρει ένα κομμάτι του εαυτού του σε αυτά. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όποιον αισθάνεται λιγότερο μόνος», τόνισε.

Μετά το smash hit «Fire For You» του 2020, οι CANNONS βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του 2021, όπως το Lollapalooza, το Life Is Beautiful, και το Outside Lands.

Τον προηγούμενο μήνα, το συγκρότημα ξεκίνησε την τεράστια περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική με δύο sold-out συναυλίες στο Λος Άντζελες και στο Σαν Φρανσίσκο στις 1 και 2 Μαρτίου και συνέχισε μέχρι τις 20 Απριλίου με συναυλίες σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: