Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταία διάστημα για τη συνεργασία τους στο hit single «Señorita» αλλά και για τη φημολογούμενη σχέση τους.

Παρότι δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα το δεσμό τους, τα ντοκουμέντα είναι αδιάψευστος μάρτυρας του έρωτά τους.

Το ζευγάρι έχει εντοπιστεί από παπαράτσι σε πλήθος τρυφερών στιγμιοτύπων, από ρομαντικά ραντεβού μέχρι παθιασμένα φιλιά.

Ο Shawn Mendes έγινε 21 ετών στις 8 Αυγούστου και η Camila Cabello ευχήθηκε στον αγαπημένο της κάνοντας μία μικρή αναδρομή στις αρχές της γνωριμίας τους, όταν ήταν ακόμα δύο καλοί φίλοι χωρίς ερωτική σχέση.

Η 22χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία παλαιότερη φωτογραφία της με τον Shawn Mendes και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά σε αυτόν τον μαγικό άνθρωπο», έγραψε. «Σε αγαπώ!», συνέχισε προσθέτοντας δίπλα από το μήνυμα τέσσερα emojis με καρδιές.

Η Camla Cabello βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Shawn Mendes την προηγούμενη Πέμπτη στο «1 Hotel» στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι δεν δίστασε να φιληθεί μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Την επόμενη ημέρα, οι δύο τραγουδιστές εθεάθησαν να περπατούν κρατημένοι χέρι – χέρι στους δρόμους του Μπρούκλιν, λίγο πριν συναντηθούν για γεύμα με τους γονείς του Mendes.

