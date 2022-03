Camila Cabello: Θα παρουσιάσει ζωντανά στο TikTok το νέο άλμπουμ «Familia»

Η Camila Cabello έχει ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό σόου.

Η Camila Cabello θα παρουσιάσει ζωντανά στο TikTok την καθηλωτική και ευρηματική μουσική εμπειρία «Familia: Welcome to the Family».

Στην επερχόμενη εκδήλωση θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Camila Cabello με τίτλο «Familia». Συντονιστείτε στο @CamilaCabello στις 7 Απριλίου ή σε μία από τις αναμεταδόσεις.

Το «Familia: Welcome to the Family» είναι ένα φανταστικό ταξίδι στο μυαλό της Camila Cabello, με εναλλασσόμενα σκηνικά και ενδυμασίες που έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν τη μουσική.

Η παράσταση δημιουργήθηκε με τη χρήση εντυπωσιακών στοιχείων εκτεταμένης πραγματικότητας (XR), που ενισχύουν το τραγούδι και τη χορογραφία της Camila Cabello με καθηλωτικά οπτικά εφέ και μεταφέρουν τη δημιουργικότητά τους στους θαυμαστές της όπως ποτέ άλλοτε.

Η Camila Cabello δημιουργεί έναν συναρπαστικό εικονικό κόσμο για κάθε τραγούδι που ερμηνεύει και παρασύρει το κοινό σε ένα σουρεαλιστικό ταξίδι μέσα σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

Το «Familia: Welcome to the Family» είναι μία μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

I filmed a concert w all new songs from my upcoming album FAMILIA and it’s out April 7 on @tiktok_us and IM SO EXCITED FOR U IT SEE IT 💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼 https://t.co/PROFDflNyU pic.twitter.com/QpsHBfizNo — camila (@Camila_Cabello) March 14, 2022

Η επερχόμενη Live εμφάνιση της Camila Cabello αποτελεί μία είδηση που θα ενθουσιάσει τη μεγάλη κοινότητα των θαυμαστών της στο TikTok, όπου διαθέτει πάνω από 15 εκατομμύρια followers, ενώ πάνω από 4,8 δισεκατομμύρια προβολές έχει η ετικέτα #CamilaCabello.

Η Camila Cabello χρησιμοποιεί το TikTok για να εκφραστεί, είτε για να παρουσιάσει μία πρόγευση της νέας μουσικής της είτε για να αναλογιστεί τη θέση της στο σύμπαν.

Το «Familia: Welcome to the Family» θα μεταδοθεί μία ανάσα πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τρίτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, «Familia», στις 8 Απριλίου.

Το πρώτο single του άλμπουμ είναι το «Bam Bam», στο οποίο η Camila Cabello επανασυνδέεται με έναν από τους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο, τον Ed Sheeran.

Μία πρώτη γεύση από το single δόθηκε στο TikTok πριν από την κυκλοφορία του στις 4 Μαρτίου και η σχετική ανάρτηση μετράει ήδη 51,6 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 8,5 χιλιάδες δημιουργίες που χρησιμοποιούν τον επίσημο ήχο.

Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στις 7 Απριλίου για να βυθιστείτε στον κόσμο της Camila Cabello και να απολαύσετε την εμπειρία στο TikTok.

Welcome to the family. Join me on @tiktok_us for a FAMILIA live album concert on April 7 at 4pm PT! https://t.co/PROFDflNyU pic.twitter.com/s3FZWDBQGI — camila (@Camila_Cabello) March 14, 2022

Ώρες μετάδοσης

• Ζωντανή μετάδοση: Παρασκευή 8 Απριλίου στις 01:00 ώρα Ελλάδας (μεσάνυχτα Πέμπτης 7 Απριλίου)

• Επανάληψη για Ηνωμένο Βασίλειο / Ευρώπη / Αφρική: Σάββατο 9 Απριλίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας