Η αποχώρηση της Camila Cabello από τις Fifth Harmony εξακολουθεί να δίνει αφορμές για συζήτηση.

Η Camila Cabello διέψευσε τις φήμες ότι η Taylor Swift ήταν πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει τις Fifth Harmony για να ακολουθήσει ατομική πορεία στη μουσική.

Παρά τα σενάρια που ακούστηκαν την εποχή που αποχώρησε από το συγκρότημα, το Δεκέμβριο του 2016, η νεαρή τραγουδίστρια επιμένει ότι η επιλογή ήταν δική της και μόνο.

«Με ενοχλούσε που ο κόσμος έλεγε ότι (η Taylor Swift) με ενθάρρυνε επειδή ξέρω ότι πιθανότατα δέχθηκε πολλή αρνητική κριτική γι’ αυτό», είπε στη βρετανική «The Sun».

«Απολύτως κανένας δεν μπορούσε ποτέ να με πείσει να κάνω κάτι. Αν δεν ήθελα να κάνω κάτι, όλος ο κόσμος θα μπορούσε να μου το λέει και δε θα το έκανα», λέει. «Και αν το έκανα, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα μπορούσε να μου λέει να μην το κάνω και θα το έκανα. Ήμουν πάντα έτσι.»

«Για να είμαι ειλικρινής, (η Taylor Swift) δεν είχε ποτέ σχέση με αυτό. Είναι τόσο αστείο, διότι όταν μιλάμε με την Taylor κάθε φορά που βρισκόμαστε, μιλάμε για έρωτες και αγόρια.»

Παράλληλα με τη δική της περιοδεία, το «Never Be the Same Tour» που είναι sold out από τις πρώτες 24 ώρες διάθεσης των εισιτηρίων, η Camila Cabello θα ανοίγει τις συναυλίες στην επικείμενη παγκόσμια περιοδεία της Taylor Swift, το «Reputation Stadium Tour», μαζί με την Charli XCX.