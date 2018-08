Το «Real Friends» της Camila Cabello ανανεώνεται με την προσθήκη του Swae Lee, μέλος των Rae Sremmurd.

Η Camila Cabello επιστρατεύει τον Swae Lee για το remix του «Real Friends».

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει μαζί με το «Never Be The Same», τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα δύο singles αποτελούσαν προπομπούς του πρώτου προσωπικού άλμπουμ της νεαρής τραγουδίστριας, το οποίο έγινε πραγματικότητα των προηγούμενο Ιανουάριο.

Το «Real Friends» συμπεριλήφθηκε στο «Camila» κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, διότι ολοκληρώθηκε μία ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για την επιλογή των τραγουδιών.

Διάφορες φήμες υποστήριξαν ότι το «Real Friends» αναφέρεται στις σχέσεις της Camila Cabello με τις πρώην συνεργάτιδες της στις Fifth Harmony. Στην πραγματικότητα, το τραγούδι έχει αντλήσει έμπνευση από το αφιλόξενο βιομηχανικό περιβάλλον του Λος Άντζελες, το οποίο είχε προκαλέσει ενόχληση στην ανερχόμενη pop star την περίοδο που ολοκλήρωνε τις ηχογραφήσεις του «Camila».

Η πρωτότυπη έκδοση του «Real Friends» διακρίνεται από μία μινιμαλιστική παραγωγή στην οποία συνυπάρχουν στοιχεία λάτιν, ρέγκε και τροπικής μουσικής.

Το τραγούδι ανανεώνεται τώρα με την προσθήκη του Swae Lee, του 23χρονου Αμερικανού ράπερ που μαζί με τον αδελφό του, Slim Jxmmi, έχουν σχηματίσει το hip-hop δίδυμο των Rae Sremmurd.

Ο Swae Lee είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του στην επιτυχία «Unforgettable» του French Montana και, σαφώς, από το «Black Beattles» των Rae Sremmurd με τον Gucci Mane.