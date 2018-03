Εάν μοιραστούν όντως τη σκηνή η Taylor Swift και η Camila Cabello, θα είναι ένα από τα καλύτερα συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς.

Είχε διαδοθεί ως φήμη και τώρα αρχίζει να γίνεται πιθανότητα. Η Camila Cabello θα τραγουδήσει ως support act στις συναυλίες της Taylor Swift στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, όπως φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά λάθος.

Εν συνεχεία της τεράστιας και αδιάκοπης επιτυχίας του single «Havana» και της κυκλοφορίας του παρθενικού δίσκου της με τίτλο «Camila», η πρώην αστέρας των Fifth Harmony έχει ανακοινώσει ήδη τη δική της περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, για την οποία εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 24 μόλις ώρες.

Το γεγονός ότι οι ημερομηνίες όπου έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί η Camila Cabello το Ηνωμένο Βασίλειο συνέπιπταν με το πλάνο της Taylor Swift για το «Reputation Stadium Tour» κίνησε σε πολλούς τις υποψίες ότι ίσως υπάρχει μία αναπάντεχη έκπληξη από τις δύο αγαπημένες τραγουδίστριες.

Ο αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός «Portland Live 95,5» μοιράστηκε στο διαδίκτυο ένα διαγωνισμό που πρόσφερε σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία της «Taylor Swift με την Camila Cabello» στο στάδιο «Wembley».

Η ανάρτηση διαγράφηκε άμεσα, όμως οι χρήστες του Twitter -πάντα σε εγρήγορση- είχαν αντιδράσει εγκαίρως και αποθήκευσαν το ντοκουμέντο.

🚨 POP EMERGENCY: It’s confirmed, Camila Cabello WILL be opening up for Taylor Swift on tour!!!! 🚨 pic.twitter.com/LjaB6jPlfP — Shady Music Facts (@TheShadyFacts) March 1, 2018

Η Taylor Swift θα εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία στις 8 – 9 Ιουνίου (Μάντσεστερ), 15 – 16 Ιουνίου (Δουβλίνο) και 22 – 23 Ιουνίου (Λονδίνου).

Το «Never Be the Same Tour» της Camila Cabello θα κάνει τρεις στάσεις στη Μεγάλη Βρετανία, στις 5 Ιουνίου στη Γλασκώβη, στις 6 Ιουνίου στο Μπέρμιγχαμ και στις 12 Ιουνίου στο Λονδίνο.