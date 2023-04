Camila Cabello – Shawn Mendes: Η επανασύνδεση και τα καυτά φιλιά στο Coachella

Η Camila Cabello και ο Shawn Mendes επανασυνδέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Coachella.

Οι δύο τραγουδιστές, που χώρισαν τον Νοέμβριο του 2021 μετά από δύο και πλέον χρόνια σχέσης, εθεάθησαν να συζητούν, να μοιράζονται ποτά με φίλους, αλλά και να φιλιούνται ενώ παρακολουθούσουν το διάσημο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνιας.

Το Pop Crave δημοσίευσε στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία ο Shawn Mendes κρατάει το πρόσωπο της Camila Cabello και πλησιάζει να τη φιλήσει στον χώρο του μπαρ όπου διασκέδαζαν με φίλους.

Επίσης, κάνει τον γύρο των social media ένα βίντεο που δείχνει το πρώην ζευγάρι να φιλιέται.

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσίευσε ο ραδιοφωνικός σταθμός KIIS-FM του Λος Άντζελες, η Camila Cabello φαίνεται να κοιτάζει τον Shawn Mendes, ο οποίος την ακούει προσεκτικά, ενώ χαμογελάει και κρατάει ένα ποτό.

Η Camila Cabello και ο Shawn Mendes έφτασαν ξεχωριστά στο Coachella με την παρέα των φίλων τους και απόλαυσαν αρκετές εμφανίσεις του φεστιβάλ πριν από τη συνάντησή τους αργά το βράδυ.

Το Pop Crave δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο βίντεο στο οποίο η Camila Cabello, ο Shawn Mendes και οι φίλοι τους έκαναν πρόποση με τα ποτά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μία πηγή υποστήριξε, μιλώντας στο Us Weekly, ότι οι δύο pop stars προσπαθούσαν να «μείνουν μακριά από τα βλέμματα» κατά τη διάρκεια του Coachella.

«Τους πλαισίωναν σωματοφύλακες και είχαν μία μεγάλη ομάδα γύρω τους. Δεν κρατιόντουσαν από το χέρι, αλλά έμειναν μαζί όλη τη νύχτα. Ήταν σε ένα VIP τραπέζι, προσπαθώντας να μείνουν μακριά από τα βλέμματα», ανέφερε η πηγή.

«Η Camila είχε το πρόσωπό της στους ώμους του Shawn και έδειχναν σαν ζευγάρι. Εκείνος είχε το χέρι του γύρω από τη μέση της καθώς περπατούσαν προς τη σκηνή. Φιλήθηκαν επίσης και φιλιόντουσαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τραγουδιού του Burna Boy», περιέγραψε.

Η Camila Cabello και ο Shawn Mendes είχαν σχέση από τον Ιούλιο του 2019 και χώρισαν τον Νοέμβριο του 2021.

Εκείνη την εποχή, μία πηγή εξήγησε ότι ο Shawn Mendes και η Camila Cabello εξακολουθούσαν να τρέφουν «πολύ αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον» και χαρακτήρισαν «φιλικό» τον χωρισμό τους.

