Ένα αινιγματικό βίντεο προμηνύει τα επόμενα βήματα της Camila Cabello.

Η Camila Cabello είναι έτοιμη να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο στην προσωπική καριέρα της.

Η νεαρή τραγουδίστρια έκανε την αρχή αλλάζοντας τη φωτογραφία του προφίλ και του εξωφύλλου στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα με μία εικόνα που παραπέμπει σε ουρανό με πορτοκαλί σύννεφα και η οποία συνοδεύεται από μία περίτεχνη μπορντούρα.

Λίγο αργότερα, η Camila Cabello ένα βίντεο με τίτλο «What Do I Know About Love?», στο οποίο μοιράζεται τις σκέψεις της για την αγάπη.

«Τι ξέρω για την αγάπη; Τίποτα… Από πού πηγάζει και πού εξαντλείται; Πότε φεύγει; Γιατί πεθαίνει; Τι σκοτώνεις με τη μία με ένα βίαιο χτύπημα ή είναι ένα εκατομμύριο μικρές αγιάτρευτες πληγές και γρατσουνιές;», αναρωτιέται η Camila.

«Τι ξέρω για την αγάπη; Τα πάντα… Μπαίνει στο στήθος μου απρόσμενη και ατίθαση. Ξέρω ότι η αγάπη δε δείχνει έλεος σε κανέναν, πλούσιο ή φτωχό, σίγουρο και ασφαλή. Θα σε γονατίσει εάν είσαι σωστός, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα για την αγάπη είναι ότι ποτέ μετά από αυτή ποτέ δεν μένεις ίδιος», συνεχίζει.

«Νόμιζα ότι έκανα τέχνη πριν αρχίσω να γράφω τραγούδια για εμένα, όμως τώρα θέλω η ζωή μου να είναι αποτέλεσμα της τέχνης και τα τραγούδια μου να είναι η κάμερα με την οποία τραβώ τη φωτογραφία της», λέει.

«Αυτό ζω. Αυτό είναι η τέχνη. Ίσως δεν ξέρω τίποτα για την αγάπη και γι’ αυτό είναι τα πάντα», καταλήγει η τραγουδίστρια.

Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η Camila Cabello ετοιμάζει το έδαφος για τα νέα τραγούδια της και το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της, αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι η Cabello θα τραγουδήσει στη δημοφιλή εκπομπή «Saturday Night Live» (SNL) στις 12 Οκτωβρίου, συνεπώς είναι πολύ πιθανό η δισκογραφική επάνοδός της να πραγματοποιηθεί πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ίσως ακόμα νωρίτερα.