Camila Cabello: «Θα πρέπει όλοι να έχουμε συμπόνια για τους μετανάστες»

Η Camila Cabello προβληματίστηκε πού θα βρισκόταν αν είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετανάστρια τη σημερινή εποχή.

Η Camila Cabello είχε μία «μεταμορφωτική» επίσκεψη στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Μαζί με το «This Is About Humanity», η τραγουδίστρια επισκέφθηκε πρόσφατα οικογένειες και παιδιά στο καταφύγιο μεταναστών Caritas στην Τιχουάνα για να μάθει περισσότερα για το τι αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο καθώς ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον.

Για την Camila Cabello, η επίσκεψη ήταν μια υπενθύμιση της δικής της διαδρομής ως μετανάστρια και ένας προβληματισμός που την έκανε να αναρωτηθεί αν είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα για την οικογένειά της σε περίπτωση που είχε μεταναστεύσει εν μέσω του σημερινού κλίματος.

«Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για μερικούς από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολλοί από αυτούς φεύγουν από καταστάσεις που απειλούν τη ζωή τους και βιώνουν ανείπωτα τραύματα μόνο και μόνο για την ευκαιρία να ζήσουν μια ασφαλή ζωή με περισσότερες ευκαιρίες. Αυτοί οι γονείς έχουν κάποιες από τις ίδιες ελπίδες και όνειρα για τα παιδιά τους όπως είχε η μητέρα μου για μένα όταν φύγαμε από την Κούβα», λέει αποκλειστικά η Camila Cabello στο «People».

«Οι ιστορίες μας ξεκίνησαν αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, αλλά η χρονική συγκυρία δημιούργησε δύο τελείως διαφορετικά αποτελέσματα», προσθέτει η 24χρονη τραγουδίστρια.

Η Camila Cabello, η οποία μετανάστευσε από την Κούβα σε ηλικία 6 ετών μαζί με τη μητέρα της Sinu ενώ ο πατέρας της Alejandro μετανάστευσε επίσης στις ΗΠΑ από το Μεξικό, λέει ότι ήταν πάντα σημαντικό για την ίδια και την πλατφόρμα της να προσφέρει σε μετανάστες όπως η ίδια και να μαθαίνει τις πολυπλοκότητες του μεταναστευτικού συστήματος.

«Αφήσαμε τα πάντα πίσω μας και ήρθαμε σε αυτή τη χώρα χωρίς τίποτα στην τσέπη μας, αλλά με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά μας. Για μένα, μέρος του να τιμώ την κληρονομιά της οικογένειάς μου και το ταξίδι μας ως μετανάστες είναι να βρίσκω τρόπους να μαθαίνω και να υποστηρίζω όσους μπορεί να είχαν παρόμοιες εμπειρίες», εξηγεί.

«Υπάρχουν τόσα πολλά άρθρα στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές και τις κρίσεις στα σύνορα, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ιστορίες πραγματικών ανθρώπων. Ήταν μεταμορφωτικό για μένα να περάσω χρόνο με αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά και να ακούσω τις ιστορίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο καταφύγιο Caritas στην Τιχουάνα, η Camila Cabello μίλησε με ακτιβιστές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οργανώσεων This Is About Humanity, του Κέντρου Νομικής Υπεράσπισης Μεταναστών και του FWD.us, από τους οποίους έμαθε για την «απίστευτη δουλειά» που κάνουν για να υπερασπιστούν εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι.

Το καταφύγιο, όπως και πολλά άλλα καταφύγια μεταναστών σε όλο το Μεξικό, είναι γεμάτο κυρίως από οικογένειες με μικρά παιδιά.

«Πολλοί από τους ανθρώπους που ζητούν προστασία στα σύνορα αυτή τη στιγμή είναι οικογένειες, συχνά μητέρες που ταξιδεύουν μόνες τους με τα μικρά παιδιά τους», εξηγεί η Lindsay Toczylowski από το Κέντρο Νομικής Υπεράσπισης Μεταναστών.

«Το κοινό τους σημείο είναι ότι αναζητούν ασφάλεια για τα παιδιά τους, προκειμένου να τους δώσουν μια ευκαιρία να αγωνιστούν για το μέλλον τους. Πολλές από τις οικογένειες που βοηθάμε έχουν πέσει θύματα απερίγραπτης βίας και η δύναμή τους να συνεχίσουν να αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους εμπνέει» προσθέτει.

Στο καταφύγιο Caritas, τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους στο κινητό σχολείο «Yes We Can».

«Η χαρά στα πρόσωπά τους καθώς παίζαμε μαζί ήταν μια απλή αλλά σπαρακτική υπενθύμιση ότι όλοι τους είναι απλά παιδιά. Παιδιά που θέλουν να τρέξουν, να ζωγραφίσουν, να χαχανίσουν και να αγαπηθούν, όπως κάθε μέλος της οικογένειάς μας. Η διαφορά είναι ότι αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν απίστευτες προκλήσεις και τραύματα που κανένα παιδί ή άτομο δεν θα έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσει», σχολιάζει η Camila Cabello.

Για την Cabello, το ταξίδι ήταν μια ευκαιρία να προβληματιστεί «πού θα βρισκόμουν αν είχα έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετανάστρια τώρα».

«Η επίσκεψη αυτή με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το μεταναστευτικό μας σύστημα και τη σπαρακτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τόσοι πολλοί μετανάστες και αιτούντες άσυλο στα σύνορά μας. Είμαι τόσο ευγνώμων στις οργανώσεις για το απίστευτο έργο τους και σε όλους τους ανθρώπους που μοιράστηκαν με θάρρος τις διαδρομές τους, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες παρόμοιες ιστορίες εκεί έξω», λέει.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να ζητούν άσυλο, αλλά ανεξάρτητα από τον λόγο, όλοι πρέπει να έχουμε συμπόνια για εκείνους που απλώς προσπαθούν να χτίσουν μια ασφαλή και καλύτερη ζωή για τους ίδιους και την οικογένειά τους», τονίζει.

Η συνιδρύτρια του «This Is About Humanity», Elsa Collins, συνόδευε την Camila Cabello καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και εξήγησε πώς πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να φτάσουν στις ΗΠΑ «ξεφεύγουν από επικίνδυνες συνθήκες και παίρνουν τις πιο δύσκολες αποφάσεις για να κρατήσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους ασφαλή».

«Τα ζητήματα στα σύνορα υπερβαίνουν τα ίδια τα σύνορα. Τα παιδιά και οι οικογένειες που διαφεύγουν από τον κίνδυνο και τη βία είναι ένα ζήτημα ασφάλειας. Τα άτομα που ζητούν άσυλο είναι ένα κλιματικό ζήτημα. Οι ευάλωτες κοινότητες που αναζητούν καταφύγιο στα σύνορα είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα των LGBTQ+», λέει η Collins στο «People».

«Μπορούμε και πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούσουμε και να κατανοήσουμε τις ανθρώπινες ιστορίες που ακούμε στα σύνορα, επειδή μπορούμε στη συνέχεια να τοποθετήσουμε αυτές τις ιστορίες στο επίκεντρο και να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα», προσθέτει.

Το «This Is About Humanity», η οργάνωση που συνόδευσε την Camila Cabello στο ταξίδι της, επικεντρώνεται στις ιστορίες των χωρισμένων και επανενωμένων οικογενειών στα σύνορα για να «εμφυσήσει ανθρωπιά και συμπόνια» στο θέμα. Οργανώσεις όπως η συγκεκριμένη βοηθούν να ξεκαθαριστούν οι παρανοήσεις σχετικά με όσους επιδιώκουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

«Η ιδέα ότι φέρνουν το έγκλημα ή τη βία στις ΗΠΑ όχι μόνο δεν είναι αληθινή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτά ακριβώς είναι τα πράγματα, η βία των συμμοριών και των καρτέλ, από τα οποία φεύγουν. Είναι σημαντικό να δούμε αυτές τις οικογένειες που ζητούν άσυλο ως αυτό που είναι, οικογένειες όπως οι δικές μας, σε απίστευτα δύσκολες καταστάσεις, που αναζητούν βοήθεια προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους», λέει η Lindsay Toczylowski.