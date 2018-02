Η Camila Cabello επιβεβαιώνει εμφατικά ότι αποτελεί ένα πιο από τα επιτυχημένα ονόματα στο παγκόσμιο στερέωμα αυτήν την περίοδο.

Πριν λίγες ημέρες, η εκκολαπτόμενη super star ανήγγειλε την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της καριέρας της ως σόλο καλλιτέχνης, το «Never Be the Same Tour» που έχει δανειστεί την ονομασία του από την ομότιτλη νέα επιτυχία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί έως τώρα, η περιοδεία πρόκειται να αρχίσει στις 9 Απριλίου από το Βανκούβερ του Καναδά για να ακολουθήσουν άλλες είκοσι συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που θα επισκεφθεί η Camila Cabello είναι κατά ημερολογιακή σειρά η Γλασκόβη της Σκωτίας, το Μπέρμιγχαμ και το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας και το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Προς το παρόν είναι άγνωστο εάν θα προστεθούν περισσότεροι σταθμοί, αφού δεν έχει καθοριστεί η λήξη της περιοδείας.

Το «Never Be the Same Tour» διοργανώνεται για την προώθηση του παρθενικού δίσκου της Camila Cabello, το «Camila» που έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200» και είναι ήδη χρυσό.

Η προπώληση για την περιοδεία ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και τα πολυπόθητα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για όλες τις συναυλίες μέσα στο απίστευτο χρονικό διάστημα των 24 ωρών, σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στο κοινό.

Η αντίδραση της Camila Cabello ήταν για άλλη μία φορά εκστατική, καθώς αντικρίζει το ένα σπουδαίο επίτευγμα να διαδέχεται ακατάπαυστα το άλλο: «Δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ. Η περιοδεία είναι sold out!!! Ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί έξω», επισήμανε με μία δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

I have no words- thank you

THE TOUR IS SOLD OUT!!!!!!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 i can’t wait to see you all out there 🔮🔮🔮 #NeverBeTheSameTour pic.twitter.com/wzB09k03Mv

— camila (@Camila_Cabello) February 17, 2018