Η Camila Cabello αισθάνεται «περίεργα» να κυκλοφορεί μουσική ενώ εξαπλώνεται η μετάλλαξη Δέλτα

Η Camila Cabello μπορεί να παρουσίασε πρόσφατα το νέο single «Don’t Go Yet» και να ανακοίνωσε το τρίτο της άλμπουμ, «Familia», αλλά λέει ότι αισθάνεται «περίεργα» να κυκλοφορεί μουσική αυτή την περίοδο.

Η 24χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην αυστραλιανή εκπομπή «Kyle & Jackie O Show» για να προωθήσει το νέο single της και παραδέχτηκε ότι προβληματίστηκε να επιστρέψει δισκογραφικά ενώ η μετάλλαξη «Δέλτα» του COVID-19 σαρώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

«Η μετάλλαξη Δέλτα έχει τρελαθεί εδώ και μόλις είχε αρχίσει να φαίνεται η κατάσταση πάλι φυσιολογική και καλή. Και ήταν τόσο ωραία. Απλά θα ήταν εντελώς χάλια αν συνεχίζαμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.

«Είναι ειλικρινά περίεργα τώρα. Δεν ξέρω, ήταν τόσο διασκεδαστικό να δημιουργείς μουσική. Επειδή δεν βλέπεις κόσμο και δεν νιώθεις αυτή την ενέργεια από τον κόσμο, μπορεί να νιώθεις κάπως όταν δεν ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει όταν βγαίνει ένα τραγούδι», σχολίασε.

Έτσι, προς το παρόν, η Camila Cabello ανυπομονεί να δει πότε «τα πράγματα θα πάνε καλύτερα».

«Μερικές φορές νιώθεις ότι δεν παίρνεις πίσω την ενέργεια που αισθανόσουν ότι έπαιρνες, επειδή όλα είναι online», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ελέγχω τα social media και τα λοιπά, οπότε δεν τα βλέπω ούτε αυτά. Είναι κάπως περίεργο. Ανυπομονώ να βελτιωθούν τα πράγματα».

Παρόλο που μπορεί να μην αισθάνεται την ίδια προσωπική επαφή με τους θαυμαστές της, η Camila Cabello λέει ότι εξακολουθεί να λαμβάνει ειλικρινή σχόλια για τα νέα τραγούδια της από το σύντροφό της Shawn Mendes.

«Απλώς εμπιστεύομαι το γούστο του. Πάντα τον εμπιστευόμουν. Ακόμα και πριν κάνουμε σχέση, του έστελνα τραγούδια και του έλεγα: “Πώς σου φαίνεται αυτό;”», περιέγραψε.

Pop superstar @Camila_Cabello isn't feeling the energy she normally gets when releasing music because of COVID! 😢 #KJshow pic.twitter.com/vLSm6EDloi

— Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) August 3, 2021