Σε μία αλτρουιστική κίνηση προχωρά η Camila Cabello.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό των Ηνωμένων Πολιτειών, η 20χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα δωρίσει όλα τα κέρδη από τις πωλήσεις του single «Havana», που γνωρίζει αυξανομένη διεθνή επιτυχία, σε ομάδα μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ονομάζεται «Dreamers» (Ονειροπόλοι).

«Συνεργάζομαι με την ΜΚΟ “Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών” για να δωρίσω όλα τα κέρδη του “Havana” στον αγώνα των “Dreamers”. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα, επειδή νιώθω ότι έχω την ευθύνη να μιλήσω γι’ αυτούς. Νιώθω ότι η κοινότητα των Λατίνων πρέπει να στηριχθεί», δήλωσε η Camila Cabello.

Camila will be donating proceeds from Havana to help fight for Dreamers! We truly don’t deserve her!!! pic.twitter.com/TznyNzxyFW

— Shady Music Facts (@TheShadyFacts) 3 Οκτωβρίου 2017