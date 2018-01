Η Camila Cabello τα κατάφερε και ο παρθενικός δίσκος της πραγματοποιεί την καλύτερη εκκίνηση που θα μπορούσε να φανταστεί.

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Camila Cabello κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200», σηματοδοτώντας την πρώτη γυναίκα μέσα σε τρία χρόνια που κατακτά το Νο1 με τον παρθενικό δίσκο της.

Το «Camila» κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου από τις Syco και Epic Records / Sony Music, καταγράφοντας 119.000 ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ την προηγούμενη εβδομάδα στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα της «Nielsen Music». Από το σύνολο, οι 65.000 αφορούν φυσικές πωλήσεις άλμπουμ.

Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον που αναμενόταν, καθώς ορισμένες προβλέψεις είχαν θέσει τον πήχη περίπου στις 90.000 πωλήσεις.

Η Camila Cabello είχε ως αντίπαλο στη μάχη για την πρώτη θέση το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «The Greatest Showman», το οποίο είχε διανύσει δύο εβδομάδες επικεφαλής του «Billboard 200» και τώρα υποχωρεί στο Νο2 με 104.000 πωλήσεις.

Ωστόσο, το «The Greatest Showman» ξεπερνά το «Camila» στις φυσικές πωλήσεις δίσκων (70.000 έναντι 65.000). Εντούτοις, το «Camila» κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή χάρη στις πωλήσεις τραγουδιών και το streaming.

Όπως αναφέρθηκε, η Camila Cabello είναι η πρώτη γυναίκα μέσα σε τρία χρόνια που αναρριχάται στο Νο1 του «Billboard 200» με το ολοκληρωμένο ντεμπούτο της στη δισκογραφία, μετά την Meghan Trainor το 2015.

Η Camila Cabello γίνεται επίσης μέλος μίας εκλεκτής ομάδας γυναικών καλλιτεχνών που έφτασαν στο Νο1 του «Billboard 200» αρχικά ως μέλη συγκροτημάτων, των Fifth Harmony εν προκειμένω και μετέπειτα ως σόλο τραγουδίστριες.

Σε αυτά τα βήματα έχουν βαδίσει προηγουμένως οι Gwen Stefani (No Doubt), Beyoncé και LeToya (αμφότερες στις Destiny’s Child), Lauryn Hill (Fugees), Patti LaBelle (Labelle), Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Linda Ronstadt (The Stone Poneys), Diana Ross (The Supremes) και Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company).

Σε ηλικία μόνο 20 ετών και 10 μηνών, η Camila Cabello είναι το νεαρότερο άτομο που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του «Billboard 200» με τον παρθενικό δίσκο της από το 2015 και έπειτα, όταν ο 15χρονος Shawn Mendes κυκλοφόρησε το «Handwritten».

Επίσης, είναι η νεαρότερη γυναίκα που κάνει είσοδο στο Νο1 της κατάταξης με το πρώτο άλμπουμ της μετά το 2013 και την Ariana Grande, όπου σε ηλικία 20 ετών και δύο μηνών κυκλοφόρησε το «Yours Truly».

MY ALBUM IS NUMBER 1 ON BILLBOARD HOT 200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 IM CRYING ON THE STREET — camila (@Camila_Cabello) January 21, 2018

Η αντίδραση της Camila ήταν ενθουσιώδης: «Το άλμπουμ μου είναι Νο1 στο “Billboard 200”. Κλαίω στο δρόμο», έγραψε στο Twitter, δίνοντας έμφαση με κεφαλαία γράμματα και πολλά θαυμαστικά.