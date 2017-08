Η Camila Cabello, το πρώην μέλος των Fifth Harmony που κάνει σόλο καριέρα, είναι το νέο πρόσωπο στις διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρείας – μεγαθήριο προϊόντων ομορφιάς, «L’Oréal Paris», λίγο μετά τη συνεργασία της με την «Guess».

Η Κουβανο-Μεξικανή τραγουδίστρια και συνθέτρια εντάσσεται στην ομάδα με τις γυναίκες εκπροσώπους της «L’Oréal Paris», όπως οι Eva Longoria, Julianne Moore, Jennifer Lopez, Blake Lively, Irina Shayk και Maria Borges.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η 20χρονη Camila Cabello τόνισε αναφερόμενη στον νέο ρόλο της:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που εντάσσομαι σε αυτή την πολυπολιτισμική, πολυταλαντούχα οικογένεια δημιουργικών ανθρώπων, ηθοποιών, τραγουδιστών, μοντέλων, ανθρώπων που κυνηγούν τους στόχους τους και ακολουθούν την εσωτερική φωνή τους. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την απίστευτη ευκαιρία που μου δίνεται να συνεργαστώ μαζί τους για να δημιουργήσουμε καμπάνιες, που ενθαρρύνουν, που πραγματικά εκφράζουν γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Δεν αναφέρω το να φωτογραφίζεσαι στο Παρίσι! Για όλες εσάς που δημιουργείτε τα δικά σας όνειρα εκεί έξω, “Το αξίζετε!”».

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποια νέα προϊόντα θα διαφημίζει ή σε ποιες διαφημιστικές καμπάνιες θα πρωταγωνιστήσει η Camila Cabello.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Teen Vogue» είχε δηλώσει ότι δεν της αρέσει να φορά έντονα χρώματα στα χείλη της: «Το πιο σημαντικό πράγμα που έχω μάθει είναι ότι πρέπει να παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας, να είμαστε ευγενικοί και να ζούμε τη ζωή στο έπακρο. Επειδή το αξίζουμε», ανέφερε η τραγουδίστρια σε μήνυμά της.

«Να ζητάς από την Camila να συμμετέχει στην οικογένειά μας των ταλαντούχων εκπροσώπων είναι μία γιορτής της ενθάρρυνσης, του να στοχεύεις υψηλά, ενώ παραμένεις αληθινός», σχολίασε ο Παγκόσμιος Πρόεδρος της «L’Oréal Paris», o Pierre-Emmanuel Angeloglou.

so honored to become the latest member of the #lorealista family @lorealparis ❤❤❤ pic.twitter.com/BtYIzNIctB

— camila (@Camila_Cabello) 30 Ιουλίου 2017