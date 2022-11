Η Camila Cabello και η María Becerra Rock «ταξιδεύουν» στο διάστημα στο πολύχρωμο music video του «Hasta Los Dientes».

Η Camila Cabello αποκαλύπτει το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο για το νέο single της «Hasta Los Dientes» με τη συμμετοχή της Αργεντινής σούπερ σταρ María Becerra.

Το «Hasta Los Dientes» είναι το επόμενο single από το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «Familia», το οποίο κυκλοφόρησε από την Epic Records / Sony Music στις αρχές Απριλίου και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.

Για άλλη μία φορά, η Camila Cabello παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό βίντεο, εφάμιλλο της φήμης που τη συνοδεύει όσον αφορά την πολυδιάστατη αφήγηση ιστοριών.

Το «Hasta Los Dientes» ενώνει για πρώτη φορά την Camila Cabello και τη María Becerra σε ένα τραγούδια, συνδυάζοντας διαφορετικές κουλτούρες και στυλ όπως ποτέ άλλοτε.

Το music video για το «Hasta Los Dientes» ξεκινά με ένα γενικό πλάνο ενός διαστημόπλοιου, ενώ μία εξωγήινη φωνή προλογίζει την Camlia Cabello και τη María Becerra ως τα μεγαλύτερα αστέρια του πλανήτη Άρη.

H Camila Cabello εμφανίζεται πίσω από έναν κόκκινο τοίχο φορώντας μία ανοιχτή λιλά περούκα ενώ η María Becerra κατεβαίνει τις σκάλες φορώντας μία μωβ περούκα και ένα ασορτί φόρεμα.

Κατά την κυκλοφορία του, το «Familia» έκανε είσοδο στο Top 10 του Billboard 200 και έγινε το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της Camila Cabello που εμφανίζεται στην πρώτη δεκάδα του chart.

Τα τραγούδια του «Familia» έχουν συγκεντρώσει συνολικά μέχρι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Η Camila Cabello γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της παρουσιάζοντας τη συναυλία «Familia: Welcome to the Family» στο κανάλι της στο TikTok.

Στη συναυλία, που έγινε trending σε όλη την πλατφόρμα και συντονίστηκαν εκατομμύρια χρήστες, η Camila Cabello τραγούδησε για πρώτη φορά τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της. Το «Familia: Welcome to the Family» ήταν μία καθηλωτική εμπειρία όπου κάθε τραγούδι είχε τον δικό του εικονικό κόσμο, εντυπωσιακές χορογραφίες, επιβλητικά σκηνικά και πανέμορφα κοστούμια.

Στις 27 Μαΐου, η Camila Cabello θα εμφανιστεί στον τελικό του UEFA Champions League στο Παρίσι και θα παρουσιάσει ένα medley με τις ήδη γνωστές επιτυχίες της και τα νέα τραγούδια του «Familia».