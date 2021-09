Camila Cabello: Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Cinderella»

Το soundtrack της ταινίας «Cinderella» συνδυάζει πρωτότυπες δημιουργίες και διασκευές αγαπημένων pop τραγουδιών.

Κυκλοφορεί από την Epic Records και τα Amazon Studios το άλμπουμ με το επίσημο soundtrack της ταινίας «Cinderella» (Σταχτοπούτα), στην οποία η Camila Cabello έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το soundtrack αποτελείται από 14 τραγούδια, μεταξύ των οποίων πρωτότυπες δημιουργίες με τις ερμηνείες της Camila Cabello, καθώς και της συμπρωταγωνίστριας της και βραβευμένης με Tony Award, Idina Menzel.

Προάγγελος του soundtrack ήταν το τραγούδι «Million To One» με την ερμηνεία της Camila Cabello. Σε αυτόν τον κινηματογραφικό και γεμάτο ελπίδα ύμνο, η φωνή της κυλάει πάνω από την ακουστική κιθάρα καθώς η ίδια διαμηνύει: «Θα μάθεις το όνομά μου».

Μεταξύ πολλών άλλων κορυφαίων στιγμών, η Camila Cabello ενώνει τη φωνή της με τις Idina Menzel, Maddie Baillo, Charlotte Spencer και το υπόλοιπο πρωταγωνιστικό καστ στο «Rhythm Nation / You Gotta Be» και κάνει ντουέτο με τον Nicholas Galitzine στα τραγούδια «Perfect» και «Million To One / Could Have Been Me».

Το δυναμικό μουσικό συμπλήρωμα της ταινίας «Cinderella» περιλαμβάνει τα πάντα, από hip-hop με το «The New Barry» σε ερμηνεία του Ben Bailey Smith μέχρι το πρωτότυπο τραγούδι «Dream Girl», το οποίο συνυπογράφουν η Indina Menzel και η Laura Veltz.

Το «Dream Girl» είναι ένας ύμνος για τη γυναικεία ενδυνάμωση που αναφέρεται στην κοινωνική πίεση που δέχονται οι γυναίκες και εκφράζει αυτή την απογοήτευση, καθώς και όλα όσα θα έλεγε μία γυναίκα στον εαυτό της ή σε κάποιον που προσπαθεί να την χτυπήσει ενώ είναι καταβεβλημένη.

Επιπλέον, οι συνδρομητές του Amazon Music μπορούν επίσης να ακούσουν τώρα μια πρωτότυπη έκδοση του «Dream Girl» που ερμηνεύει η Idina Menzel.

Το «Cinderella» είναι μια νέα, τολμηρή μουσική εκδοχή της παραδοσιακής ιστορίας της Σταχτοπούτας με την οποία μεγαλώσατε.

Η ηρωίδα μας (Camila Cabello) είναι μια φιλόδοξη νεαρή γυναίκα, της οποίας τα όνειρα είναι μεγαλύτερα απ’ ό, τι επιτρέπει ο κόσμος, αλλά με τη βοήθεια του Fab G (Billy Porter), καταφέρνει να επιμείνει και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα.

«Η “Σταχτοπούτα” είναι ένα κλασικό έργο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, αλλά αυτή τη φορά σε μια μοντέρνα μοναδική εκδοχή και με πρωταγωνίστρια τη συγκλονιστική Camila Cabello και ένα all-star cast. Ο παραγωγός James Corden και η σκηνοθετική ομάδα πήραν αυτό το αγαπημένο παραμύθι και το ανανέωσαν με μια φρέσκια, ενδυναμωτική προοπτική που θα έχει απήχηση στο κοινό και τις οικογένειες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Jennifer Salke, επικεφαλής των Amazon Studios.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο που θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν μαζί με τη διασκευή αυτής της κλασικής ιστορίας από τη σκηνοθέτρια Kay Cannon», πρόσθεσε.

Σε σενάριο για την οθόνη και σκηνοθεσία της Kay Cannon με διασκευές τραγουδιών που έχουν γραφτεί από μερικούς από τους μεγαλύτερους σε πωλήσεις μουσικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, η ταινία «Cindirella» διαθέτει ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter, Pierce Brosnan.

Η ταινία «Cindirella» είναι διαθέσιμη σε 240 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο στο Amazon Prime Video.

Το tracklist του «Cinderella (Original Motion Picture Soundtrack Album)»

1. «Rhythm Nation / You Gotta Be» – Camila Cabellο, Idina Menzel, Maddie Baillio, Charlotte Spencer & Cast

2. «Million to One» – Camila Cabellο

3. «The New Barry» – Ben Bailey Smith

4. «Somebody to Love» – Nicholas Galitzine & Cast

5. «Material Girl» – Idina Menzel & Cast

6. «Am I Wrong» – Camila Cabellο, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Tallulah Greive, Minnie Driver & Cast

7. «Million to One (Reprise)» – Camila Cabellο

8. «Shining Star» – Billy Porter & Cast

9. «Whatta Man / Seven Nation Army» – Nicholas Galitzine & Cast

10. «Perfect» – Camila Cabellο & Nicholas Galitzine

11. «Dream Girl» – Idina Menzel & Cast

12. «Million to One / Could Have Been Me» – Camila Cabellο and Nicholas Galitzine

13. «Let’s Get Loud» – Camila Cabellο, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Tallulah Greive, Minnie Driver, Cast

14. «Score Suite» – Mychael Danna & Jessica Weiss