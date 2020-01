Camila Cabello, Jonas Brothers και Rosalía στη σκηνή των Βραβείων Grammy

Η Camila Cabello, οι Jonas Brothers και η Rosalía συγκαταλέγονται στους καλλιτέχνες για τους οποίους ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδήσουν στα φετινά Grammy.

Mε νέα ονόματα εμπλουτίζεται ο κατάλογος των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στη σκηνή των Βραβείων Grammy 2020.

Έχοντας ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία μίας σειράς λαμπερών καλλιτεχνών, η Ακαδημία Ηχογράφησης έκανε γνωστό ότι στη μεγαλύτερη βραδιάς της μουσικής θα τραγουδήσουν επίσης ζωντανά η Camila Cabello, η H.E.R., οι Jonas Brothers, η Rosalía και ο Tyler, The Creator.

Η Camila Cabello και η H.E.R. θα εμφανιστούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα Βραβεία Grammy, ενώ οι Jonas Brothers επιστρέφουν στη σκηνή της διοργάνωσης μετά από 11 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η φετινή χρονιά θα σηματοδοτήσει την παρθενική εμφάνιση της Rosalía και του Tyler, The Creator στη σκηνή του ιστορικού θεσμού.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές εκπλήξεις που επιφυλάσσει η Ακαδημία Ηχογράφησης για τη μεγάλη τελετή απονομής των 62ων Βραβείων Grammy, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια των μπλουζ Bonnie Raitt θα πραγματοποιήσει αφιέρωμα στον country – folk τραγουδιστή John Prine, παραλήπτη του Lifetime Achievement Award, ενώ οι Run-DMC θα συναντήσουν επί σκηνής τους Aerosmith και τον Charlie Wilson.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στη βραδιά των Grammy θα τραγουδήσουν επιπλέον η Billie Eilish, η Ariana Grande, η Lizzo, η Demi Lovato, ο Blake Shelton και η Gwen Stefani.