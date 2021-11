Η Camila Cabello διασκευάζει το «I‘ll Be Home For Christmas»

Η Camila Cabello ηχογράφησε μία διασκευή του «I‘ll Be Home For Christmas» με latin χρώμα.

Το Amazon Music ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη σειρά εορταστικών κυκλοφοριών που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, έχοντας ετοιμάσει νέα αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων μία διασκευής του «I‘ll Be Home For Christmas» από την Camila Cabello.

Το «I‘ll Be Home For Christmas», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1943 από τον Bing Crosby., γράφτηκε από τον στιχουργό Kim Gannon και τον συνθέτη Walter Kent και για να τιμήσει τους στρατιώτες στο εξωτερικό που λαχταρούσαν να είναι στο σπίτι τους την περίοδο των Χριστουγέννων και έκτοτε έχει γίνει ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια των εορτών.

«Ταξιδεύω πολύ από τότε που ήμουν 15 ετών και άρχισα να εργάζομαι, οπότε επέλεξα να ηχογραφήσω αυτό το τραγούδι για τη σειρά Amazon Original, επειδή πάντα ανυπομονούσα να είμαι στο σπίτι μου στο Μαϊάμι με την οικογένειά μου τα Χριστούγεννα», δηλώνει η Camila Cabello.

«Ήθελα να το φέρω στον κόσμο του άλμπουμ μου «Familia» με μία εκτέλεση μαριάτσι, επειδή είμαι μισή Μεξικανή και μεγάλωσα ακούγοντας μαριάτσι μουσική», εξηγεί για την προσέγγισή της στη διασκευή.

«Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στις χριστουγεννιάτικες playlists του κόσμου, επειδή είναι μια τόσο μαγική εποχή του χρόνου και είναι πραγματική τιμή που γίνομαι μέρος του soundtrack κατά τη διάρκεια μιας τόσο οικείας εορταστικής περιόδου με την οικογένεια και τους φίλους. Είναι πραγματικά ξεχωριστό και πραγματικά ιερό», προσθέτει.

Ο Ryan Redington, Αντιπρόεδρος της Μουσικής Βιομηχανίας στο Amazon Music, αναφέρει: «Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μας περιόδους του χρόνου, όπου είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο μια συλλογή από ολοκαίνουργια μουσική και προγράμματα για να γιορτάσουμε την περίοδο των γιορτών».

«Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπουμε να σημειώνουν άνοδο στα charts τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα Amazon Original τραγούδια μας για τις γιορτές, από απίστευτους καλλιτέχνες όπως η Camila Cabello, η Summer Walker και ο George Ezra που προσφέρουν μια σύγχρονη εκδοχή στα γνωστά αγαπημένα τραγούδια που οι πελάτες μας λατρεύουν να ακούν», συνεχίζει.

«Στην πραγματικότητα, τα τελευταία τρία χρόνια, τα 25 πιο δημοφιλή Amazon Original τραγούδια για τις γιορτές, από καλλιτέχνες όπως η Katy Perry, ο John Legend και ο Justin Bieber, έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια streams παγκοσμίως», σημειώνει.

Το Amazon Music θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα με μία σειρά κυκλοφοριών από ταλέντα από όλο τον κόσμο.

Εκτός από το «I‘ll Be Home For Christmas» της Camila Cabello, κυκλοφορεί ήδη ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από τους Dan + Shay με τίτλο «Pick Out A Christmas Tree», μία επανεκτέλεση του «Purple Snowflakes» του Marvin Gaye από τον Leon Bridges, ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Carta Navideña από τον Sech, ενώ μία διασκευή του «I Want To Come Home For Christmas» του Marvin Gaye από τη Summer Walker έρχεται στις 12 Νοεμβρίου.

Επίσης, θα κυκλοφορήσει μία διασκευή της Norah Jones στο «The Christmas Waltz», μία μοντέρνα εκδοχή του «Jingle Bell Rock» από την Alessia Cara, μια πανέμορφη εκτέλεση του «I’ve Got My Love To Keep Me Warm» του Dean Martin από τους She & Him, μία νέα εκδοχή του «Emmanuel God With Us» του Chris Tomlin με τη συμμετοχή της Anne Wilson και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από τους NEEDTOBREATHE, Switchfoot και JUDAH. με τίτλο «Hometown Christmas».

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο τραγουδιστής/τραγουδοποιός George Ezra θα παρουσιάσει το «Come On Home For Christmas», μία διασκευή του «Please Come Home for Christmas» του Charles Brown.

Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Olivia Dean, ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang και η Γερμανίδα pop τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Sarah Connor έχουν ηχογραφήσει ο καθένας τη δική του επανεκτέλεση του κλασικού τραγουδιού «The Christmas Song» του Nat King Cole.

Επιπλέον, το latin pop-rock τρίο Reik κυκλοφορεί ήδη τη δική του εκτέλεση για το «Last Christmas» και ο Marcos Witt θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια ισπανόφωνη – αγγλόφωνη εκδοχή του «Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night)» με την κόρη του, Elena Witt-Guerra.

Από το Μεξικό, οι τραγουδίστριες María León, Paty Cantú και María José συνεργάζονται στη δική του εκδοχή του «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, ενώ ο Γαλλοκαναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Cœur de pirate θα παρουσιάσει ένα μελωδικό πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο «Parfait Noël».

Επίσης το ισπανικό pop συγκρότημα La Oreja de Van Gogh θα ενθουσιάσει το κοινό με μία διασκευή του «Blanca Navidad».