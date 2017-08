Δύο νέα τραγούδια που θα λατρέψετε παρουσιάζει η Camila Cabello, που στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στο μουσικό στερέωμα.

Η Camila Cabello βαδίζει ολοταχώς προς τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της.

Η 20χρονη τραγουδίστρια πέρασε το πρώτο μέρος του 2017 δουλεύοντας σιωπηλά στο υλικό που θα συγκροτήσει το παρθενικό άλμπουμ της «The Hurting. The Healing. The Loving.», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Syco και Epic Records / Sony τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Αφιερωμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια, η Camila Cabella υπογράφει ή συνυπογράφει κάθε τραγούδι, συνεργαζόμενη στενά με ένα βαρύ πυροβολικό hit makers όπως οι Pharrell Williams, Sia, Diplo, Ryan Tedder (OneRepublic), Benny Blanco, Frank Dukes, Charli XCX, MXM, Stargate και άλλοι. Ως αποτέλεσμα, η μουσική διηγείται την ιστορία της όπως ποτέ πριν, προσκαλώντας το κοινό πιο κοντά από ποτέ καθώς επιδεικνύει το πνεύμα της ως καλλιτέχνης.

Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Camila Cabello μετά από την αποχώρηση από το γυναικείο συγκρότημα των Fifth Harmony έγινε το Μάιο με το «Crying In The Club», ενώ παράλληλα δόθηκε άλλη μία γεύση από το άλμπουμ με το «I Have Questions».

Διπλό χτύπημα

Το τελευταίο διάστημα, η νεαρή Κουβανο-Μεξικανή τραγουδίστρια έχει ελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κολοσσιαίων εταιρειών, οι οποίες την επέλεξαν ως το κεντρικό πρόσωπο στις καμπάνιες τους. Αναμφίβολα, η Camila Cabello στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στο μουσικό στερέωμα τα επόμενο χρόνια, επιφυλάσσοντας πολλές μουσικές εκπλήξεις.

Επί του παρόντος, μοιράζεται δύο ολοκαίνουρια τραγούδια – συνεργασίες από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά της.

Το τραγούδι που έρχεται πρώτο στην επιφάνεια τιτλοφορείται «Havana» και συνδράμει ο ανερχόμενος Αμερικανός ράπερ Young Thug. Είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό single με άπλετο άρωμα Κουβάς που μιλά για την αγάπη με το λάθος άτομο, ενώ το ρεφρέν είναι ωδή στην Αβάνα, την πόλη όπου γεννήθηκε η Camila Cabello.

Στα φωνητικά του τραγουδιού συμμετέχει και ο Pharrell Williams, αποτελώντας παράλληλα μέλος της ομάδας των δημιουργών του.

Το δεύτερο καινούριο τραγούδι της Camila Cabello έχει τον τίτλο «OMG» και συμβάλλει σε αυτό ο Quavo των Migos.