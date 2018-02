Οι Έλληνες ακροατές κινούνται στον εθιστικό ρυθμό του «Havana», όπου τους έχει παρασύρει η σαγηνευτική Camila Cabello.

Η Camila Cabello συνεχίζει να μας ταξιδεύει στη μακρινή Αβάνα μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

«Havana oh na na», τραγουδά με την υπέροχη φωνή της η ανερχόμενη αστέρας στην πιο απρόσμενη έκπληξη της σεζόν, σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο. Το «Havana» είναι το απολαυστικό τραγούδι που εκτίναξε την ατομική καριέρα της νεαρής τραγουδίστριας και έκανε ακόμα το ελληνικό κοινό να την αγκαλιάσει θερμά.

Η Camila Cabello διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της super star και φέρει όλες τις προδιαγραφές για να το επιτύχει. Μολονότι το smash hit του «Havana» έθεσε γερά θεμέλια, είναι δεδομένο ότι συμβάλλει η εκπληκτική φωνή και η εκρηκτική σκηνική παρουσία της.

Το «Havana», με τη συμμετοχή του Young Thug και τη συνδρομή του Pharrell Williams στη δημιουργία, είναι η επιτυχία που έχει σαγηνέψει το ελληνικό κοινό περισσότερο από κάθε άλλο τραγούδι αυτή τη στιγμή, φέρνοντας ήχους και αρώματα Καραϊβικής.

Η φλογερή ωδή στη γενέτειρα της Camila Cabello, την κουβανέζικη Αβάνα, παραμένει στην πρώτη θέση του διεθνούς Airplay Chart για εφτά μη συνεχόμενες εβδομάδες. Το καινούριο επίτευγμα είναι ότι το «Havana» ανεβαίνει δυναμικά στην κορυφή του μικτού Airplay Chart, εκτοπίζοντας τον Κωνσταντίνο Αργύρο και τα «Ψέματα», για να αναδειχθεί με κάθε επισημότητα στη μεγαλύτερη επιτυχία στην Ελλάδα.

Το προηγούμενο διάστημα, το «Havana» είχε κατακτήσει την πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο αμερικανικό «Billboard Hot 100», στον Καναδά, στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες, ενώ τα νούμερα που έχει σημειώσει παγκοσμίως είναι εντυπωσιακά.

Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να μεταδίδεται σε καθημερινή βάση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδα το επόμενο single της Camila Cabello, το μεθυστικό «Never Be The Same» από τον παρθενικό δίσκο της με το γενικό τίτλο «Camila».

Το «Never Be The Same» δανείζει τον τίτλο του και στην πρώτη παγκόσμια περιοδεία της Camila Cabello, η οποία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο με 19 συναυλίες στο πρόγραμμά της, 15 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και άλλες τέσσερις στην Ευρώπη (Αγγλία, Σκωτία, Ολλανδία).