Μία ωδή της Camila Cabello στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Αβάνα της Κούβας, απογείωσε την καριέρα της.

Λίγες ημέρες απομένουν έως ότου η Camila Cabello μοιραστεί το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της με τίτλο «Camila». Στο κατώφλι της κυκλοφορίας του, η νεαρή τραγουδίστρια κάνει επίδειξη δύναμης στις ψηφιακές πλατφόρμες χάρη στο «Havana».

Το αγαπημένο τραγούδι εξακολουθεί να θεωρείται single της Camila Cabello μέχρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, όταν το «Never Be The Same» θα ξεκινήσει επισήμως να προωθείται στα αμερικανικά ραδιόφωνα και στη συνέχεια θα επεκτείνει την παρουσία του στον υπόλοιπο πλανήτη.

Το «Havana» με τη συμμετοχή του Young Thug κλείνει τον κύκλο του με εντυπωσιακά νούμερα. Άρχισε δειλά την πορεία του μαζί με το «OMG» και τελικά χρίστηκε επίσημο single, ύστερα από το μεγάλο αντίκτυπο που είχε στις υπηρεσίες streaming.

Η διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του τραγουδιού, ανέδειξε την Camila Cabello ως τη γυναίκα τραγουδίστρια με τους περισσότερους μηνιαίους ακροατές στο Spotify και δεύτερη συνολικά, πίσω μόνο από τον Ed Sheeran.

Αυτό το σαββατοκύριακο, το «Havana» ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα, παρέμεινε στο Top 3 του παγκόσμιου chart για πολλοστή εβδομάδα και βοήθησε την Camila Cabello να προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια ακροατές.

Οι επιδόσεις του video clip είναι εξίσου εξαιρετικές. Το «Havana» πλησιάζει στις 400 εκατομμύρια προβολές, ενώ εάν προστεθούν οι επισκέψεις του audio video (420,6 εκ.) και των υπόλοιπων βίντεο, ο αριθμός είναι επικίνδυνα κοντά στα ένα δισεκατομμύριο.

Η Camila Cabello είναι πλέον ο τρίτος καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις στην ψηφιακή ιστορία, με τον Ed Sheeran και τον Eminem να προηγούνται.

Στο αμερικανικό «Billboard Hot 100», το «Havana» διατηρείται απρόσκοπτα στην τρίτη θέση και συμπληρώνει 19 εβδομάδες στην κατάταξη. Στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του πλανήτη, το Ηνωμένο Βασίλειο, το τραγούδι έγινε πλατινένιο και διένυσε πέντε εβδομάδες στο Νο1 του επίσημου chart. Την προηγούμενη εβδομάδα, το «Havana» κατέκτησε και την κορυφή του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Στις 12 Ιανουαρίου, η Camila Cabello θα κάνει ένα σπουδαίο βήμα και ο παρθενικός δίσκος της θα είναι ανάμεσά μας. Εάν αμφέβαλε κανείς για τις δυνατότητες της τραγουδίστριας, η ίδια δείχνει ότι έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια να μετατρέψει το πρώτο άλμπουμ της σε μεγάλη επιτυχία.