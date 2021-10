Camila Cabello: Η πρώτη Λατίνα τραγουδίστρια στην ιστορία με διαμαντένιο single – Χάρη στο «Havana»

Η επιτυχία «Havana» της Camila Cabello, που κυκλοφόρησε το 2017 για να εκτοξεύσει τη σόλο καριέρα της, είναι πλέον διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 24χρονη τραγουδίστρια είναι η πρώτη Λατίνα τραγουδίστρια στην ιστορία που λαμβάνει αυτή τη σπάνια διάκριση και μόλις η δεύτερη γυναίκα λατινικής καταγωγής, μετά τη ράπερ Cardi B, η οποία σημείωσε την ιστορική πρωτιά όταν έγινε διαμαντένιο το τραγούδι της «Bodak Yellow».

Ως διαμαντένιο αναγνωρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ένωση της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ηχογράφησης (RIAA) ένα τραγούδι που έχει καταγράψει τουλάχιστον 10.000.000 πωλήσεις στην τοπική αγορά.

Τραγούδια των τελευταίων ετών που έχουν λάβει τη διάκριση είναι το «Despacito» του Luis Fonsi και του Daddy Yankee, το «Perfect» του Ed Sheeran, το «God’s Plan» του Drake και το «Old Town Road» του Lil Nas X.

«Το “Havana” είναι μόλις το 62ο single που γίνεται διαμαντένιο μέσα σε 60 χρόνια, ένα ιστορικό επίτευγμα που είναι δυνατό μόνο όταν ένας καλλιτέχνης έχει σφυρηλατήσει τη βαθύτερη και πιο διαρκή σύνδεση με τους θαυμαστές, ειδικά όταν περίπου 60.000 τραγούδια προστίθενται στους καταλόγους των υπηρεσιών streaming κάθε μέρα!», δήλωσε στο «People» η Michele Ballantyne, Γενική Διευθύντρια της RIAA.

«Είναι επίσης μια απόδειξη για την απίστευτη συνεργασία μεταξύ της Camila και της ομάδας της στην Epic Records και χωρίς αμφιβολία ένα σημάδι για περισσότερη σπουδαία μουσική – και τεράστια βραβεία – που έρχονται!», πρόσθεσε.

🌟 @Camila_Cabello's #Havana has earned an RIAA 💎 Single Award! 🎉 Congratulations to Camila + her @Epic_Records team on this prestigious achievement! #RIAATopCertified #HispanicHeritageMonth pic.twitter.com/y2nzxQmtHo

— RIAA (@RIAA) October 4, 2021