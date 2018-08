Η Camila Cabello έχει αρχίσει να σκέφτεται ιδέες για το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο «Beats 1» του Apple Music, η ανερχόμενη pop star δήλωσε ότι γνωρίζει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στην επόμενη δισκογραφική δουλειά της.

«Έχω μία ιδέα για το πού θέλω να πάει το δεύτερο άλμπουμ μου», ανέφερε και αποκάλυψε ότι έχει ήδη κατά νου «έναν πιθανό τίτλο».

Όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός Zane Lowe τη ρώτησε για τη διαδικασία που ακολουθεί για τη δημιουργία τραγουδιών και ειδικότερα για τα πράγματα που την έχουν εμπνεύσει όσον αφορά το δεύτερο άλμπουμ της, η Camila Cabello απάντησε: «Αγαπώ οτιδήποτε με κάνει απλά να αισθάνομαι.»

«Μου αρέσουν τα ερωτικά τραγούδια αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει το συναίσθημα. Μου αρέσει το ροζ και το κόκκινο, τα χρώματα. Μου αρέσει απλά το πάθος και το συναίσθημα», πρόσθεσε.

