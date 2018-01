Οι λεπτομέρειες για τον παρθενικό δίσκο της Camila Cabello έρχονται στην επιφάνεια, καθώς πλησιάζουμε στα αποκαλυπτήρια.

Η βρετανική «The Sun» είχε την ευκαιρία να ακούσει ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ της Camila Cabello στο κατώφλι της κυκλοφορίας του, στις 12 Ιανουαρίου.

Η εφημερίδα σημείωσε τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες από κάθε τραγούδι του «Camila» και τις παραθέτει σε δημοσίευσή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντάκτης τονίζει πως πρόκειται για ένα δίσκο «με έξυπνη pop και συναισθηματικές μπαλάντες».

Το ταμπλόιντ ισχυρίζεται επίσης ότι η Camila Cabello δεν ασχολείται με την αποχώρησή της από τις Fifth Harmony και σιωπά, παρά το γεγονός ότι οι πρώην συνεργάτιδές της είχαν ρίξει από τη σκηνή των MTV VMA, τον προηγούμενο Αύγουστο, μία κούκλα που την αντιπροσώπευε.

Σε αντίθετο τόνο, ο θεματικός άξονας του άλμπουμ είναι ο «πόθος» και η «ερωτική απογοήτευση» για ένα σύντροφο της εικοσάχρονης τραγουδίστριας που δε γνώριζε κανείς.

Εκτός από το «Havana», το «Never Be The Same» και το «Real Friends», υπάρχουν άλλα εφτά τραγούδια στο «Camila» και η «The Sun» τα περιγράφει ένα προς ένα:

«All These Years»

Είναι μια γλυκόπικρη, ακουστική εισαγωγή στο άλμπουμ για μία συνάντηση με έναν πρώην. Οι στίχοι λένε: «Τα μαλλιά σου μεγάλωσαν λίγο περισσότερο, τα μπράτσα σου φαίνονται λίγο δυνατότερα. Τα μάτια σου ακριβώς όπως τα θυμάμαι, το χαμόγελό σου είναι λίγο πιο μαλακό.»

«Your hair’s grown a little longer, your arms look a little stronger.

Your eyes just as I remember, your smile’s just a little softer»

«She Loves Control»

Ένα καυτό, καλοκαιρινό τραγούδι με ισπανική κιθάρα και πελώριο μπάσο. Χωρίς διάθεση να μετανιώσει, η Camila ξεκινά τραγουδώντας: «Ψυχρή, επειδή έχει βρεθεί εδώ πριν, δεν κλαίει πια, δεν κοιτάζει πίσω»

«Cold, ‘cause she has been here before,

she doesn’t cry anymore, no looking back.»

«Inside Out»

Ένα ηλιόλουστο reggaeton με χορευτική μελωδία και κατάλληλα παιχνιδιάρικους στίχους. «Θέλω να σε αγαπήσω από μέσα προς τα έξω, δείξε μου τι είναι το μέσα σου», αναφέρει το τραγούδι.

«I wanna love you inside out, show me what your inside ‘bout.»

«Consequences»

Η πιο βαθιά προσωπική μπαλάντα που προκαλεί δάκρυα, με την ισχυρή φωνή της Camila Cabello απέναντι στο λεπτό ήχος ενός πιάνου. Οι στίχοι ασχολούνται με την επίδραση μίας σχέσης στη ζωή της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας ακόμη: «Έχασα λίγο βάρος επειδή δεν έτρωγα.»

«Something’s Gotta Give»

Υπάρχει μία εισαγωγή πιάνου σε αυτό το συναισθηματικό τραγούδι με αιθέρια φωνητικά ως υποστήριξη. Τραγουδάει: «Κάποιος πρέπει να αλλάξει, αλλά ξέρει δε θα το κάνει. Κανένας λόγος να μείνω, είναι ένας καλός λόγος να φύγω». Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Νομίζω ότι σπάω αυτή τη στιγμή».

«Something’s gotta change but I know it won’t.

No reason to stay, it’s a good reason to go… I think I’m breaking right now.»

«In The Dark»

Αυτή η απαλή R&B μελωδία προσπαθεί να πείσει το σύντροφο της ηρωίδας να ανοιχτεί, ώστε να προχωρήσει η σχέση τους. «Γιατί δεν μπορείς να μου δείξεις ποιος είσαι στο σκοτάδι; Δείξε μου το τρομαχτικό κομμάτι», τραγουδά η Camila Cabello.

«Why can’t you show me who are you in the dark?

Show me the scary part.»

«Into It»

Το πιο σέξι τραγούδι με έντονη και ελκυστική παραγωγή. Μετά την εισαγωγή με το φαλτσέτο, η ανερχόμενη pop star λέει: «Είμαι μέσα του, οποιοδήποτε πρόβλημα που σκέφτεσαι, θα μπορούσα να μπω μέσα του. Βλέπω ένα king-size κρεβάτι στη γωνία, θα έπρεπε να μπούμε μέσα του.»

«I’m into it, whatever trouble that you’re thinking, I could get into it.

I see a king size bed in the corner we should get into it.»

Τα δύο πρώτα σόλο singles της Camila, το «Crying In The Club» και το «I Have Questions» μένουν εκτός του άλμπουμ.