Η Camila Cabello κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Familia»

Η Camila Cabello σας καλωσορίζει στην οικογένειά της.

Η Camila Cabello κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «Familia».

Η 25χρονη τραγουδίστρια ονόμασε το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της από την ισπανική λέξη για την «οικογένεια».

Με μια πρώτη ματιά, πολλά από τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από την ερωτική απογοήτευση. Αν όμως ακούσετε πιο προσεκτικά, θα ακούσετε πώς είναι να κάνεις τον αγαπημένο σου μέλος της οικογένειάς σου, μόνο και μόνο για να χρειαστεί να τον αποχαιρετήσεις.

Σε επίπεδο μουσικής, το «Familia» (Epic Records / Sony Music) είναι ένα αποκαλυπτικό μωσαϊκό της καταγωγής της Camila Cabello, η οποία μεγάλωσε με cumbia, salsa και mariachi, ενώ παράλληλα το «Familia» υιοθετεί μοντέρνους pop και πειραματικούς ήχους.

Όπως υπέδειξε με δύο ελκυστικά singles, το latin pop banger «Don’t Go Yet» και το «Bam Bam», ένα salsa ντουέτο με τον Ed Sheeran, η τραγουδίστρια που γεννήθηκε στην Αβάνα και μεγάλωσε στο Μαϊάμι έχει πραγματικά στηριχθεί στις ρίζες της από την Κούβα και το Μεξικό.

Δύο τραγούδια στο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του «Celia», στο οποίο συμμετέχει η οκτάχρονη ξαδέρφη της Caro στα δεύτερα φωνητικά, είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Το «No Doubt» και το «La Buena Vida», εν τω μεταξύ, πλαισιώνουν τους αγωνιώδεις αγγλικούς στίχους τους με γλυκούς latin ρυθμούς.

Το «Familia» περιλαμβάνει επίσης τραγούδια που εξερευνούν το άγχος («Quiet»), τη μοναξιά μιας σχέσης εξ αποστάσεως («La Buena Vida») και την σεξουαλική ζήλια («No Doubt»).

Το «Psychofreak», μία συνεργασία της Camila Cabello με τη Willow που θα κάνει θραύση στα charts, αποδεικνύει ότι είναι ακόμα δυνατό να γράψεις ένα έξυπνο και πρωτότυπο τραγούδι για την ψυχική υγεία το 2022.

Η Camila Cabello επιχειρεί ακόμη με κοινωνική συνείδηση μία ανάλυση για μία περιθωριοποιημένη νεαρή γυναίκα από τη χώρα όπου γεννήθηκε στο «Lola», μία φολκ μπαλάντα στην οποία συμμετέχει ο Κουβανός τραγουδιστής Yotuel.

«Αυτό το άλμπουμ έχει αντλήσει έμπνευση από δύο πράγματα: την οικογένεια και το φαγητό. Την οικογένειά σου εξ αίματος, αλλά και την οικογένεια που έχεις επιλέξει. Με ποιον θέλεις να μοιραστεί το ψωμί σου. Με ποιον θέλεις να κάτσεις στο τραπέζι, να μαγειρέψεις ένα γεύμα, να μεθύσεις με κρασί και να χορέψεις στο σαλόνι», εξήγησε η Camila Cabello για το «Familia».

«Για μένα, αυτές είναι οι στιγμές που με κάνουν να χαίρομαι που ζω, αυτές οι στιγμές συλλογικής χαράς και αληθινής ευαισθησίας και σύνδεσης με άλλους ανθρώπους. Στιγμές όπου το φαγητό που μαγειρέψατε μαζί τρέφει την ψυχή σας και το ίδιο συμβαίνει και με το γέλιο, τη συζήτηση και τη συναισθηματική οικειότητα», σημείωσε

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Camila Cabello παρουσίασε ζωντανά στο TikTok την καθηλωτική και ευρηματική μουσική εμπειρία «Familia: Welcome to the Family».

Στο livestream τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της «Familia» με εναλλασσόμενα σκηνικά και ενδυμασίες που έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν τη μουσική.

Αμέσως μετά, το Σάββατο 9 Απριλίου, θα εμφανιστεί στη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή «Saturday Night Live», σε ένα επεισόδιο με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Jake Gyllenhaal.

Η Camila Cabello επουλώνει τις πληγές της, ωριμάζει και μαθαίνει από το παρελθόν της – αυτό είναι το μήνυμα του τρίτου προσωπικού άλμπουμ της. Σκαλίζοντας βαθύτερα την κληρονομιά της και τον ίδιο της τον ψυχισμό, δημιούργησε το πιο πλούσιο και συναρπαστικό άλμπουμ της μέχρι σήμερα.

