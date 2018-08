Μυστήριο έχει δημιουργήσει ο σκοπός για τον οποίο συναντήθηκε η Camila Cabello με γνωστό ηθοποιό.

Αμέσως μετά την κατάκτηση των δύο κορυφαίων βραβείων των MTV Video Music Awards 2018, τα οποία διεξήχθησαν στη Νέα Υόρκη, η Camila Cabello κατευθύνθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, προκειμένου να ετοιμάσει ένα «μυστικό project».

Έχοντας μόλις κερδίσει τον τίτλο για τον «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» και το «Βίντεο της Χρονιάς», η 21χρονη τραγουδίστρια συνάντησε τον 26χρονο Αμερικανό ηθοποιό Dylan Sprouse, γνωστός για το ρόλο του «Zack Martin» στη σειρά «The Suite Life of Zack & Cody» του Disney Channel και δίδυμος αδελφός του Cole Sprouse.

Τόσο η Camila Cabello όσο και ο Dylan Sprouse δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία κοινή φωτογραφία τους.

«Πάνω σε τι δουλεύουμε;», έγραψε η ανερχόμενη pop star, ενώ ο νεαρός ηθοποιός παρείχε περισσότερες πληροφορίες: «Γρήγορα γυρίσματα στο Μόντρεαλ για ένα μυστικό project», ανέφερε.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι δύο φωτογραφίες κατακλύστηκαν από σχόλια θαυμαστών που προσπαθούσαν να μαντέψουν το λόγο για τον οποίον συναντήθηκαν η Camila Cabello και ο Cole Sprouse.

Πολλοί ήταν αυτοί που υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τη μαγνητοσκόπηση ενός video clip.

Το «Real Friends» είναι το single το οποίο παίρνει τη σκυτάλη από το λατρεμένο «Havana» που έκανε θραύση και το μεθυστικό «Never Be The Same», ενώ απέκτησε πρόσφατα και remix με τη συμμετοχή του Swae Lee.