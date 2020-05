Η Camila Cabello ετοιμάζει ένα «μικρό διασκεδαστικό project»

Τις «επόμενες εβδομάδες» θα αποκαλυφθούν τα σχέδια που καταστρώνει η Camila Cabello.

Η Camila Cabello ετοιμάζει κάτι διασκεδαστικό για τους θαυμαστές της.

Η 23χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να βρίσκεται στο πρόχειρο στούντιο που έστησε στο σπίτι της, εξοπλισμένο με ένα μικρόφωνο και μία κιθάρα.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη να σας δείξω παιδιά τι δουλεύω!», έγραψε στο βίντεο.

«Ένα μικρό διασκεδαστικό project που ετοιμάζω, θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες!», συνέχισε, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις αλλά και ερωτηματικά για τα σχέδιά της, περίπου έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της.

Το «Romance» κυκλοφόρησε από τη Syco Music και την Epic Records / Sony Music στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου.

.@Camila_Cabello teases a “fun little project” coming in the next couple weeks on Instagram. pic.twitter.com/Lpmy9PQPv5 — Pop Crave (@PopCrave) May 12, 2020

Λίγες ημέρες πριν, η αμερικανική RIAA ανακοίνωσε επισήμως ότι το «Romance» έχει γίνει πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων.

Εκτός από το ίδιο το άλμπουμ, πλατινένια έχουν γίνει στην Αμερική το single «My Oh My» του «Romance» με τη συμμετοχή του DaBaby και το smash hit «Señorita» σε συνεργασία με τον Shawn Mendes.

Θυμίζει ότι πλατινένιος είχε γίνει και ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Camila Cabello, το «Camila» που είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2018.

Η τραγουδίστρια έχει επίσης στο ενεργητικό της και άλλους δύο πλατινένιους δίσκους από την περίοδο που ήταν μέλος των Fifth Harmony, το «Reflection» (2015) και το «7/27» (2016).