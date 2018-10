Το καινούργιο κεφάλαιο προετοιμάζει η Camila Cabello.

Η Camila Cabello ανυπομονεί να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της.

Σε μία δημοσίευση που ανάρτησε στον Instagram την Κυριακή (28/10), η pop star εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που έχει την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τους αγαπημένους της, μετά την ολοκλήρωση της sold out περιοδείας της «Never Be The Same Tour» και του θριαμβευτικού «Reputation Stadium Tour» όπου συνόδευε την Taylor Swift.

«Οι περιοδείες αυτά τα τελευταία έξι χρόνια ήταν το πιο μαγικό κεφάλαιο της ζωής μου», έγραψε η Camila Cabello στο μήνυμά της.

«Ο δεκάχρονος εαυτός μου τρέχει ακόμα με τα χέρια του στον αέρα, φωνάζοντας για όλα όσα συνέβησαν. Τραγούδησα σε χιλιάδες όμορφους ανθρώπους, σας γνώρισα και σας μίλησα, είδα τον κόσμο.»

Η 21χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα περάσει τις διακοπές με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας οικογενειακές δραστηριότητες.

«Ταινίες με την οικογένειά μου. Τα tacos του μπαμπά μου. Να ξυπνάω στη μέση της νύχτας και να τρώω δημητριακά από το ψυγείο. Να κοιμάμαι με τη μικρή αδελφή μου. Να μιλάω στους παππούδες μου για τη ζωή τους.»

Στη συνέχεια, η Camila Cabello αποκάλυψε ότι επόμενο διάστημα σκοπεύει να αρχίσει να γράφει τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω πόσο ενθουσιασμένη είμαι για τα πράγματα που έρχονται το επόμενο έτος. Φαντάζομαι αυτό το επόμενο κεφάλαιο, να γράψω το επόμενο άλμπουμ. Στην υγειά της επόμενης εποχής, για όλους μας!»