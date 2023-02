Camila Cabello: Εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Rob Peace» του Chiwetel Ejiofor

Η Camila Cabello κάνει το επόμενο κινηματογραφικό βήμα της.

Η Camila Cabello απέκτησε τον δεύτερο μεγάλο κινηματογραφικό της ρόλο στην ταινία «Rob Peace» του Chiwetel Ejiofor.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η Camila Cabello εντάσσεται σε ένα καστ που περιλαμβάνει τους Mary J. Blige, Jay Will και Chiwetel Ejiofor, ο τελευταίος εκ των οποίων είναι επίσης ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας.

Η ταινία είναι μία διασκευή του best seller βιογραφικού βιβλίου «The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League» (Η σύντομη και τραγική ζωή του Robert Peace: Ένας λαμπρός νέος που εγκατέλειψε το Νιούαρκ για το Ivy League) του 2014 και βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.

Η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του Robert Peace, ενός απόφοιτου του Πανεπιστημίου Yale, ο οποίος έζησε μια διπλή ζωή ως ερευνητής του καρκίνου και των μολυσματικών ασθενειών, ενώ παράλληλα έβγαζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια πουλώντας μαριχουάνα, προτού σκοτωθεί το 2011 σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σχετιζόταν με ναρκωτικά.

Η Camila Cabello αναμένεται να υποδυθεί τη συμφοιτήτρια του Robert Peace στο Yale, τη Naya, ενώ οι Mary J. Blige και ο Chiwetel Ejiofor θα υποδυθούν τους γονείς του νεαρού.

Στον ρόλο του Robert Peace πρωταγωνιστεί ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός Stephan James («Homecoming», «If Beale Street Could Talk»).

Η 25χρονη τραγουδίστρια της pop έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της το 2020 πρωταγωνιστώντας στον ομώνυμο ρόλο στην ταινία «Σταχτοπούτα» (Cinderella) του Amazon Prime Video μαζί με την Idina Menzel, τη Minnie Driver, τον Billy Porter, τον Pierce Brosnan και άλλους.

Η Camila Cabello είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ότι ήταν «εντελώς τρομακτικό» το γεγονός ότι στην πρώτη της ταινία έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Το καλύτερο πράγμα στα video clip μου ήταν ότι είχα την ευκαιρία να γίνω μέρος μιας αφήγησης. Έκανα μάθημα θεατρικής αγωγής όταν ήμουν στο γυμνάσιο και έτσι ήρθα και στο τραγούδι. Ήταν ένας τρόπος να εκφραστώ και να ξεπεράσω τη συστολή μου», είπε.

«Η καθηγήτρια δραματικού θεάτρου ήταν ο πρώτος άνθρωπος μπροστά στον οποίο τραγούδησα και κατάλαβα: “Ω, μου αρέσει να ανεβαίνω στη σκηνή και να εμφανίζομαι”, είτε να τραγουδάω είτε να κάνω αυτοσχεδιασμό είτε οτιδήποτε άλλο», συνέχισε.

«Έτσι, όσο περνούσε ο καιρός, έλεγα πάντα: “Η μουσική είναι η πρώτη μου αγάπη, το πρώτο μου μέσο έκφρασης, αλλά αν έβρισκα το κατάλληλο πράγμα, θα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη για να εξερευνήσω την υποκριτική”», εξήγησε η Camila Cabello για την επέκτασή της.

«Ήταν εντελώς τρομακτικό το γεγονός ότι είχα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρώτο μου έργο ως ηθοποιός, αλλά τελικά έλεγα: “Πάμε, είναι ένα video clip!”», ανέφερε.