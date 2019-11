Η Camila Cabello έκλεψε ένα… μολύβι από το παλάτι του Κένσινγκτον

Η Camila Cabello παραδέχτηκε ότι έχει κάποιες… κακές συνήθειες, που την οδήγησαν κατά την επίσκεψή της στο παλάτι του Κένσινγκτον τον περασμένο Οκτώβριο να αφαιρέσει κάτι ως ενθύμιο.

Η 22χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στο παλάτι μαζί με τον παρουσιαστή του BBC Radio 1, Greg James, στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης Teen Heroes και τότε της μπήκε η ιδέα να πάρει μαζί της φεύγοντας κάποιο ενθύμιο.

«Ήμασταν έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Πρίγκιπα William και την Kate και είπα: “Πρέπει να κλέψουμε κάτι”», ήταν ένα μολύβι που της είχε «μπει» στο μάτι.

«Και ήμουν σαν ένα πονηρό σκυλάκι», είπε η τραγουδίστρια και βούτηξε το μολύβι, το οποίο έκρυψε μέσα στην τσάντα της μητέρας της.

«Η μαμά μου είπε: “Όχι πρέπει να το επιστρέψεις το μολύβι”, περιέγραψε η Camila Cabello.

«Αλλά εγώ δεν ήθελα. Έτσι, το έχω ακόμα. Λυπάμαι William και Kate. Ειλικρινά είμαι πολύ ευτυχής που το έβγαλα από μέσα μου, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες», συνέχισε η τραγουδίστρια.

Το παλάτι του Κένσινγκτον απάντησε στο tweet του BBC για το περιστατικό με ένα emoji που κλείνει πονηρά το μάτι.

"I am sorry William and I am sorry Kate" 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019