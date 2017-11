Camila Cabello & Daddy Yankee - «Havana» (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Intro]

Hey

[Chorus]

Havana, ooh na-na (ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana (ayy)

There’s somethin’ ’bout his manners (uh huh)

Havana, ooh na-na (uh)

[Verse 1]

Él vino a buscarme y ahí lo supe (uh)

(Vi clara su actitud)

Me dijo: «son tantas las que yo tuve» (uh)

(Pero me faltas tú)

No puedo soltarte, no seas tan cruel (hey)

(Desde esa noche azul)

Mi papá me dice que malo es él (uh)

¿Qué más puedo hacer?

[Pre-Chorus]

Ooh-ooh-ooh, lo supe en un segundo

Él cambiaría mi mundo

Ya no puedo más

Ooh-ooh-ooh, es que me duele mucho

Decir adiós, oh na-na-na-na-na

[Chorus]

Havana, ooh na-na (ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana (D-D-DY)

Havana, ooh na-na

[Verse 2]

Soy el domador de todas las nenas malas

Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala

Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana

La primera que quiero como la Habana

Mami ¿qué hora?, ooh-na-na

Ta’ acompañada o andas sola, ooh-na-na (sola, sola)

Pero que fácil me descontrola, ooh-na-na

Tú me quemas, vuelves y me enrolas, me enrolas (ah, ah)

Llegamo’ pal’ mambo, suéname el tambor

Pa’ que te recuerdes de La Habana y el campo

La libertad que bien te sabe

¿Cuándo volverá? sólo Dios sabe

Mami ¿qué hora?, ooh-na-na

Ta’ acompañada o andas sola, ooh-na-na (sola, sola)

Pero que fácil me descontrola, ooh-na-na

Tú me quemas, vuelves y me enrolas

Camila y Raymond Ayala de un pájaro son las dos alas

[Chorus]

Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh na-na (oh, ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh, no)

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

[Bridge]

Ooh na-na, oh-na-na-na (oo-ooh)

Vamos pa’ la habana, vamos pa’ la habana

Take me back, back, back like…

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, babe)

Vamos pa’ la habana, vamos pa’ la habana

Take me back, back, back (like…)

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, yeah)

Mucha ropa cara pa’ la habana-bana-bana

Take me back, back, back like…

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, babe)

D-D-DY, DY, Camila Cabello

[Chorus]

Havana, ooh na-na

Half of my heart is in Havana, ooh na-na (oh, yeah)

Diddy, diddy, diddy, Daddy Yankee, yeah

He took me back to East Atlanta, na-na-na (DY)

Oh, but my heart is in Havana

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na