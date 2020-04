Η Camila Cabello στο μπάνιο της τραγουδάει Beyoncé

Ακούστε ένα cover του Listen από την Camila.

Η Camila Cabello έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για την Beyoncé και άλλες τόσες έχει πει πως είναι fan της μουσικής, τώρα το δείχνει και με πράξεις τραγουδώντας ένα cover του Listen, τραγούδι από το soundtrack της επιτυχημένης ταινίας του 2006 «Dreamgirls».

Η τραγουδίστρια του My oh my ανέβασε ένα βίντεο που τραγουδάει το εμβληματικό τραγούδι της Queen B στο μπάνιο της, ενώ αποκάλυψε ότι πρόσφατα εξασκείτε φωνητικά με το Listen.

Κάνω μαθήματα τραγουδιού κάθε μέρα και αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο δουλεύουμε στο τέλος κάθε μαθήματος. Ήθελα να το δημοσιεύσω, γιατί όχι;

Το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο, αλλά προφανώς αρκετά μακριά από το πρωτότυπο.

Ακούστε την: