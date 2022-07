Η Camila Cabello αρνήθηκε να κόψει από το «Psychofreak» τον στίχο για τις Fifth Harmony

«Ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να κρατήσω αυτόν τον στίχο εκεί».

Η Camila Cabello θεώρησε ότι ήταν «σημαντικό» να διατηρήσει στους στίχους του τραγουδιού της «Psychofreak» μία ατάκα που αναφερόταν στην αποχώρησή της από τις Fifth Harmony.

Η 25χρονη τραγουδίστρια αποχώρησε από το γυναικείο συγκρότημα το 2016 και αναφέρθηκε για πρώτη φορά μέσω τη μουσική της στην επεισοδιακή έξοδό της από τις Fifth Harmony στο «Psychofreak», μία συνεργασία με τη Willow που συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ της, «Familia».

Η Camila Cabello τραγουδά «I been on this ride since I was 15, I don’t blame the girls for how it went down, down», ένας στίχος που μεταφράζεται: ««Είμαι σε αυτή την πορεία από τα 15 μου, δεν κατηγορώ τα κορίτσια για το γεγονός ότι έπεσαν, έπεσαν».

Η λέξη «Down» αποτελεί μία αναφορά στο ομότιτλο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Fifth Harmony μετά την αποχώρησή της.

Η Camila Cabello δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική έκδοση του περιοδικού «Cosmopolitan» ότι ήταν αποφασισμένη να κρατήσει στο «Psychofreak» ένα σχόλιο εκείνη την περίοδο της ζωής της.

«Ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να κρατήσω αυτόν τον στίχο εκεί, επειδή ήταν ένα τόσο μεγάλο μέρος της πορείας μου ως άτομο», τόνισε.

«Εξηγεί τόσο πολύ το πώς έφτασα εδώ που βρίσκομαι τώρα, πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, και είμαι σίγουρη και για όλες τις άλλες στο συγκρότημα. Ένιωσα ότι ήταν σημαντικό γιατί δεν μιλάω ποτέ γι’ αυτό το θέμα σε κανένα από τα τραγούδια μου», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συζητήσει με κάποια από τα υπόλοιπα μέλη των Fifth Harmony για τον συγκεκριμένο στίχο, η Camila Cabello αποκάλυψε ότι είχε μία ευχάριστη συζήτηση με τη Normani για το τραγούδι, όταν συναντήθηκαν στο Met Gala στη Νέα Υόρκη τον Μάιο.

«Απλά γελούσαμε, διασκεδάζαμε και κάναμε παρέα. Είπε κάτι πολύ γλυκό (για το τραγούδι) και γενικά είναι πολύ cool και υποστηρικτική», ανέφερε.

«Κι εγώ προσπαθώ να είμαι πολύ υποστηρικτική. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σημείο. Έτσι νιώθω και για κάποια άλλα από τα κορίτσια και νιώθω πολύ καλά γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Η Camila Cabello αποχώρησε από τις Fifth Harmony το 2016, ενώ το συγκρότημα, το οποίο αποτελούταν επίσης από τις Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke και Dinah Jane, συνέχισε μέχρι το 2018, όταν και διαλύθηκε.

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Cabello, με τίτλο «Camila», κυκλοφόρησε το 2018 και ακολούθησαν το «Romance» το 2019 και το «Familia» τον προηγούμενο Απρίλιο.