Η Camila Cabello απολογείται για την απρεπή συμπεριφορά της σε μικρότερη ηλικία

H Camila Cabello απολογήθηκε με μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απρεπή γλώσσα που είχε χρησιμοποιήσει σε νεότερη ηλικία.

Η 22χρονη τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη από το κοινό, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει ωριμάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια.

«Όταν ήμουν μικρότερη, χρησιμοποίησα φράσεις για τις οποίες ντρέπομαι βαθιά και θα μετανιώνω για πάντα», έγραψε.

«Ήμουν αμόρφωτη και αδαής και από τη στιγμή που αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα και την αληθινή σημασία αυτής της φρικτής και οδυνηρής γλώσσας, ήμουν βαθιά ντροπιασμένη που την είχα χρησιμοποιήσει», συνέχισε, ασκώντας σκληρή κριτική στον εαυτό της.

Η Camila Cabello σχολιάζει ότι ζήτησε συγγνώμη στο παρελθόν και πως απολογείται ξανά επειδή δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

«Όσο κι αν εύχομαι να μπορούσα, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο χρόνο και να αλλάξω πράγματα που είπα στο παρελθόν», παραδέχθηκε. «Είμαι 22 ετών. Είμαι ενήλικας, έχω μεγαλώσει, έχω μάθει, έχω επίγνωση και αντιλαμβάνομαι την ιστορία και τον πόνο που φέρει (αυτή η γλώσσα), με τρόπο που δεν το έκανα προηγουμένως», εξομολογήθηκε η Cabello.

«Αυτά τα λάθη δεν αντιπροσωπεύουν τον άνθρωπο που είμαι τώρα ούτε τον άνθρωπο που ήμουν παλιά», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Camila Cabello διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να μιλά για την αδικία και την ανισότητα, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να το κάνει.

«Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια να πω πόσο βαθιά λυπάμαι και πόσο ντροπιασμένη νιώθω. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου», κατέληξε.

Η Camila Cabello είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για ιδιοποίηση της αφρικανικής κουλτούρας και για χρήση εθνοτικής δυσφήμισης (της λεγόμενης «λέξης Ν») σε συζητήσεις της με τα υπόλοιπα μέλη των Fifth Harmony.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb

— camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019