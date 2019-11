Η Camila Cabello αποκαλύπτει το tracklist του «Romance»

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια του «Romance».

Η Camila Cabello δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά της.

Όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία και ο χρόνος κυλά αντίστροφα προς την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το άλμπουμ του «Romance».

Η μόνη λεπτομέρεια που έμενε να αποκαλυφθεί αφορούσε το tracklist.

Έξι μέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού δίσκου της, η Camila Cabello συμπληρώνει το τελευταίο κομμάτι του παζλ πριν καλωσορίσει και επίσημα τους θαυμαστές της στο μαγικό κόσμο του «Romance».

Το επερχόμενο studio album της Cabello περιέχει συνολικά 14 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Shameless», «Liar», «Easy», «Cry For Me» και το πιο πρόσφατο «Living Proof», τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει, προσφέροντας μία ικανοποιητική δόση από το «Romance».

Από το άλμπουμ δεν απουσιάζει φυσικά το smash hit «Señorita» με τον Shawn Mendes, το οποίο διαθέτει δύο δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Στα ακυκλοφόρητα τραγούδια του πολυαναμενόμενου δίσκου συμπεριλαμβάνεται μία συνύπαρξη με τον ανερχόμενο ράπερ DaBaby. Το τραγούδι στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους έχει τον τίτλο «My Oh My».

Η Camila Cabello έχει δηλώσει ότι το «Romance» θα έχει τον ήχο του έρωτα και τα πρώτα δείγματά του έχουν αυξήσει την ανυπομονησία για τη συνέχεια.

Το tracklist του «Romance»

1. Shameless

2. Living Proof

3. Should’ve Said It

4. My Oh My (feat. DaBaby)

5. Señorita (με τον Shawn Mendes)

6. Liar

7. Bad Kind Of Butterflies

8. Easy