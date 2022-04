Η Camila Cabello αποκαλύπτει το tracklist του άλμπουμ «Familia»

Αυτά είναι τα τραγούδια και οι συνεργασίες που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της Camila Cabello.

Η Camila Cabello αποκαλύπτει το tracklist του νέου άλμπουμ της «Familia» που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου.

Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει από τα 12 τραγούδια του άλμπουμ το «Don’t Go Yet», το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2021 και πιο πρόσφατα το «Bam Bam» σε συνεργασία με τον Ed Sheeran.

Σύμφωνα με τη λίστα των τραγουδιών που δημοσίευσε η Camila Cabello στα κοινωνικά δίκτυα, το «Familia» θα περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με την Αμερικανίδα alternative star Willow σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Psychofreak», την Αργεντινή τραγουδίστρια María Becerra στο «Hasta Los Dientes» και τον Κουβανό τραγουδιστή Yotuel του rap συγκροτήματος Orishas στο «Lola».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Camila Cabello θα παρουσιάσει ζωντανά στο TikTok την καθηλωτική και ευρηματική μουσική εμπειρία «Familia: Welcome to the Family» την Παρασκευή 8 Απριλίου στις 01:00 ώρα Ελλάδας (μεσάνυχτα Πέμπτης 7 Απριλίου).

Στο livestream θα τραγουδήσει για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της «Familia» με εναλλασσόμενα σκηνικά και ενδυμασίες που έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν τη μουσική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη camila (@camila_cabello)

Μιλώντας με στο Billboard News τον Νοέμβριο για την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Camila Cabello είπε ότι «Familia» σημαίνει «κοινότητα, υποθέτω το αντίθετο από το να είσαι μόνος σου».

«Είναι περισσότερο εσύ με άλλους ανθρώπους που εμφανίζονται και μοιράζονται αυτή τη χαρά και την επιτυχία, ό, τι κι αν σημαίνει αυτό. Αλληλοεξάρτηση ενώ συνειδητοποιείς πόσο σημαντικός είναι ο καθένας στη ζωή σου», συνέχισε.

«Πολλά από αυτά αντλούν έμπνευση από τις σχέσεις μου: Τις σχέσεις μου με την οικογένειά μου, τη σχέση μου με τους φίλους μου, τη σχέση μου με τον σύντροφό μου… όλα έχουν να κάνουν με τις συνδέσεις με άλλους ανθρώπους, εξ ου και το “Familia”», εξήγησε.

Επίσης, την Τρίτη 29 Μαρτίου, η Camila Cabello έλαβε μέρος στο φιλανθρωπικό σόου «Concert For Ukraine» που έλαβε χώρα στο «Resorts World Arena» στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και συγκέντρωσε πάνω από 12,2 εκατομμύρια λίρες για τον λαό της Ουκρανίας.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Familia», το Σάββατο 9 Απριλίου θα εμφανιστεί στη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή «Saturday Night Live», σε ένα επεισόδιο με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Jake Gyllenhaal.

Familia next Friday! Any guesses which will be your favorite? https://t.co/1s4lLqPp6T pic.twitter.com/TpBcq6eEa6 — camila (@Camila_Cabello) March 31, 2022

Το tracklist του «Familia»

1. Familia

2. Celia

3. Psychofreak (featuring Willow)

4. Bam Bam (featuring Ed Sheeran)

5. La Buena Vida

6. Quiet

7. Boys Don’t Cry

8. Hasta los Dientes (featuring María Becerra)

9. No Doubt

10. Don’t Go Yet

11. Lola (featuring Yotuel)

12. Everyone at This Party