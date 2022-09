Η Camila Cabello αλλάζει δισκογραφική στέγη – Υπέγραψε στην Interscope Records

Η Camila Cabello αλλάζει δισκογραφική στέγη μετά από μία δεκαετία και εντάσσεται στην Interscope Records της Universal Music.

Η Camila Cabello χώρισε τους δρόμους της με την Epic Records και υπέγραψε στην Interscope Records, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety.

Η 25χρονη τραγουδίστρια της pop είχε κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ μέσα σε τέσσερα χρόνια με την εταιρεία της Sony Music, με πιο πρόσφατο το «Familia» τον Απρίλιο.

Οι δυο πρώτες δισκογραφικές δουλειές της, το «Camila» του 2018 και το «Romance» του 2019, έγιναν και οι δυο πλατινένιες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου.

Στο δυναμικό της Interscope Records, η οποία ανήκει στον όμιλο της Universal Music Group, περιλαμβάνονται καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, οι BLACKPINK, η Billie Eilish, η Olivia Rodrigo, η Selena Gomez και πολλοί άλλοι.

Στην ευρύτερη οικογένεια της Universal Music Group ανήκουν επίσης μεγαθήρια της pop μουσικής όπως οι Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber και αρκετοί ακόμα καλλιτέχνες.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει επίσημα μέχρι αυτή τη στιγμή τη συνεργασία.

Η Epic Records ήταν η δισκογραφική στέγη της Camila Cabello από την εποχή που ήταν μέλος των Fifth Harmony μέσω της συνεργασίας του γυναικείου συγκροτήματος με τη Syco Music του Simon Cowell.

Οι Fifth Harmony κυκλοφόρησαν το 2013 το πρώτο τους EP, «Better Together», εκμεταλλευόμενες την επιτυχία της τρίτης θέσης που κατέλαβαν στην αμερικανική έκδοση του «X Factor».

Το 2017, η Camila Cabello ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το συγκρότημα των Fifth Harmony, αλλά παρέμεινε στην Epic Records για την καριέρα της ως σόλο τραγουδίστρια, κάνοντας το ντεμπούτο της την ίδια χρονιά με το single «Crying In The Club», πριν ακολουθήσει η τεράστια επιτυχία «Havana».

Στη συνέχεια η Camila Cabello κυκλοφόρησε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, όπως το «Never Be The Same», το «Señorita» με τον Shawn Mendes, το «Liar», το «My Oh My», το «Don’t Go Yet» και το πιο πρόσφατο «Bam Bam» με τον Ed Sheeran από το «Familia».

Μιλώντας στο Variety τον Απρίλιο, η Camila Cabello εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία όσον αφορά τη μουσική της.

«Με τα πρώτα δύο άλμπουμ, έλεγα: “Τι νομίζετε; Τι νομίζετε;” και τώρα πια δεν στέλνω τη μουσική μου σε τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε.

«Αν δεν μπορώ να σταθώ πίσω από ένα τραγούδι και δεν θέλω να το ερμηνεύσω, ας μην το βγάλω, γιατί απλά θα μετατραπεί σε κάτι περίεργο όπου δεν θα θέλω ποτέ ξανά να το τραγουδήσω και όλα αυτά επειδή δεν άκουσα τον εαυτό μου», ανέφερε.