Το «Havana» αλλάζει τα πλάνα της Camila Cabello για τον παρθενικό δίσκο της, φέρνοντας πολλές ανατροπές στο σχεδιασμό.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος της Camila Cabello καθυστερεί, εξαιτίας της απρόσμενης αποδοχής που γνωρίζει το «Havana».

Tο άλμπουμ με το φερόμενο τίτλο «The Hurting. The Healing. The Loving.» σχεδιαζόταν να κυκλοφορήσει τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ωστόσο μετατέθηκε για τις αρχές του 2018, προκειμένου να συμπέσει με την καταλληλότερη συγκυρία, όπως έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με το ντεμπούτο πολλών πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών (Dua Lipa, Bebe Rexha, Rag’n’Bone Man κ.ά.).

Το πρώτο προσωπικό τραγούδι της Camila Cabello ήταν το «Crying In The Club», με το οποίο ήρθαμε σε επαφή τον Μάιο. Μολονότι διέθετε τις υπογραφές δύο κορυφαίων hitmaker, της Sia και του Benny Blanco (Justin Bieber, Katy Perry, Ed Sheeran, Maroon 5 κ.ά.), το τραγούδι δε διέγραψε την επιθυμητή πορεία στα charts. Σε αντίθεση με τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου συγκεντρώνει 187 εκ. streams στο Spotify και 91,5 εκ. προβολές στο YouTube.

Η 20χρονη τραγουδίστρια εκτίναξε τις μετοχές της στο μουσικό στερέωμα με κορυφαίες συνεργασίες, τόσο πριν όσο και μετά την αποχώρηση από τις Fifth Harmony, χάρη στις οποίες ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγών στο Spotify: Με το «Hey Ma» με τον J Balvin και τον Pitbull από το soundtrack του «The Fate Of The Furious», το «Bad Things» με τον Machine Gun Kelly που ήταν το πρώτο της Top 10 τραγούδι ως σόλο καλλιτέχνης, το «Know No Better» των Major Lazer και όχι μόνο.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Camila Cabello κυκλοφόρησε το «Havana» με τη συμμετοχή του Young Thug και την παραγωγή του Pharrell Williams, σε μία ωδή προς τη γενέτειρά της. Το τραγούδι έτυχε ζεστής αποδοχής από το κοινό, παρά το γεγονός ότι δεν προωθήθηκε και τελικά, ήταν αναπόφευκτο να μη χριστεί ως επίσημο single, όπερ και εγένετο.

Το «Havana» σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη, προσωπική επιτυχία της Camila Cabello έως τώρα.

Μετρά 157 εκ. streams στο Spotify σε διάστημα δύο μηνών, έχει αναρριχηθεί στο Νο5 του παγκοσμίου chart της πλατφόρμας, βρέθηκε στο Νο3 του Ηνωμένου Βασιλείου και καταγράφει συνεχή ανοδική πορεία στο αμερικανικό «Billboard Hot 100».

Η ανέλπιστη επιτυχία του «Havana» δεν έχει αναβάλλει μόνο την κυκλοφορία του παρθενικού δίσκου της Camila Cabello από τις Syco και Epic Records / Sony Music για το 2018, αλλά αφήνει εκτός των τελικών επιλογών το «Crying In The Club».

«Νομίζω ότι θα έρθει στις αρχές της επόμενης χρονιάς», δηλώνει η ανερχόμενη pop star στην υπηρεσία των βρετανικών charts. «Έχεις μόνο μία ευκαιρία να κάνεις ένα ντεμπούτο άλμπουμ και σε αυτό το σημείο έχω τόσο πολλά τραγούδια με τα οποία είμαι παθιασμένης. Γνωρίζετε για εκείνα το άλμπουμ όπου υπάρχουν ξεκάθαρα τραγούδια που δεν είναι τόσο καλά όπως τα singles. Θέλω κάθε τραγούδι να αξίζει να γίνει single», συμπληρώνει.

Το «Havana» αποκτά εικόνα με άρωμα Κούβας – Δείτε backstage φωτογραφίες

«Δεν μπορώ να φανταστώ να κυκλοφορώ κάτι που δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάτι που δε θα έκανα για το “Havana”, είμαι τόσο υπερήφανη γι’ αυτό και θέλω να νιώσω το ίδιο με κάθε τραγούδι. Έχω πολλά τραγούδια για τα οποία ήδη νιώθω έτσι. Αλλά για την ποσότητα που θέλω να έχω σε αυτό το άλμπουμ, θέλω να νιώθω έτσι για κάθε τραγούδι», τονίζει.

Όταν ερωτήθηκε εάν ο δίσκος είναι έτοιμος κατά 80%, η Camila Cabello το επιβεβαίωσε.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη ανέφερε το λόγο που δε θα βρίσκεται το «Crying In The Club» στο tracklist: «Νιώθω ότι το “Havana” είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για εμένα. Όλα πρέπει να ακούγονται εξαιρετικά συνεκτικά.»