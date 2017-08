Ένα σημαντικό ορόσημο καταχωρεί στο βιογραφικό της η Camila Cabello, πριν καν κυκλοφορήσει ο πρώτος δίσκος της.

Η Camila Cabello έρχεται δυναμικά για να γίνει η νέα «βασίλισσα» της pop σκηνής!

Συστήθηκε παίρνοντας μέρος στο αμερικανικό «The X Factor» το 2012, σε ηλικία 15 ετών και εκεί σχηματίστηκε το γυναικείο συγκρότημα των Fifth Harmony, των οποίων αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος. Στα τέλη του 2016, η Camila Cabello αποχώρησε από το μουσικό σχήμα για να ανοίξει τα «φτερά» της και ο απολογισμός έως τώρα τη δικαιώνει για την επιλογή της.

Η φρέσκια και νεανική παρουσία της 20χρονης τραγουδίστριας έχει γίνει πόλος έλξης για τις μεγάλες εταιρείες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τρεις πολυεθνικές επιχειρήσεις, η «Guess», η «L’Oréal» και η «Skechers», την έχρισαν πρωταγωνίστρια στις καμπάνιες τους.

Έπειτα από μία σειρά συνεργασιών που έκαναν θραύση, όπως φερ’ ειπείν το «Hey Mama» με τον J Balvin και τον Pitbull από το soundtrack του «The Fate Of The Furious», το «Bad Things» με τον Machine Gun Kelly που ήταν το πρώτο της Top 10 τραγούδι ως σόλο καλλιτέχνης και το «I Know What You Did Last Summer» με τον Shawn Mendes, η Camila Cabello μετρά αντίστροφα για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Το παρθενικό άλμπουμ της έχει τον τίτλο «The Hurting. The Healing. The Loving.» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από τις Syco και Epic Records / Sony Music.

Μέχρι στιγμής, η Camila Cabello μας έχει φέρει σε επαφή με τέσσερα singles του δίσκου. Το «Crying In The Club» που συνυπογράφει μεταξύ άλλων με τη Sia, το «I Have Questions» και στις αρχές του μήνα μας σύστησε το «Havana» και το «OMG», δύο συνεργασίες με τον Young Thug και τον Quavo αντίστοιχα.

Με λιγότερα από δέκα τραγούδια στο ενεργητικό της ως σόλο τραγουδίστρια, η Camila Cabello σημειώνει ένα σημαντικό ορόσημο. Ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify πριν καν κυκλοφορήσει ο πρώτος προσωπικός δίσκος της. Παράλληλα, είναι ο 26ος δημοφιλέστερος καλλιτέχνης στην πλατφόρμα.

| Η καταμέτρηση

– «Hey Ma» με τον Pitbull και τον J Balvin: 304.435.000 streams συνολικά, εκ των οποίων 281.027.000 streams (140.855.000 + 140.177.000) η ισπανόφωνη εκδοχή και 23.408.000 streams (11.734.000 + 11.674.000) η αγγλόφωνη.

– «I Know What You Did Last Summer» με τον Shawn Mendes: 255.262.000 streams

– «Bad Things» με τον Machine Gun Kelly: 280.718.000 streams

– «Crying In The Club»: 148.403.000 streams

– «Know No Better» με τους Major Lazer και Quavo: 128.413.000 streams

– «I Have Questions»: 19.933.000 streams

– «Love Incredible» με τον Cashmere Cat: 14.274.000 streams

– «Havana»: 10.484.000 streams

– «OMG»: 8.808.000 streams