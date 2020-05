Ο Calvin Harris αποκαλύπτει ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή

Ο Calvin Harris αποκάλυψε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή το 2014.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο 36χρονος DJ και μουσικός παραγωγός ανέφερε ότι στα τέλη του 2014, μία χρονιά που αποδείχθηκε σημαντική για την καριέρα του μουσική, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

«Το 2014 ήταν μία ενδιαφέρουσα χρονιά για μένα, ξεκίνησε με εμένα να ρίχνω τον εαυτό μου από το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελείωσε με την καρδιά μου να επανεκκινείται στην εντατική», έγραψε.

«Αυτού του είδους τα πράγματα συνέβησαν ενδιάμεσα», πρόσθεσε δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την εμφάνισή του στο Electric Daisy Festival στο Λας Βέγκας εκείνη τη χρονιά.

Interesting year for me 2014, started with me knocking myself off number 1 in the UK and ended with my heart getting restarted in the ER…this sort of stuff happened in between https://t.co/BS0JqXmyhY

— Calvin Harris (@CalvinHarris) May 20, 2020