Calvin Harris και The Weeknd συνεργάζονται στο single «Over Now»

Τα αιθέρια φωνητικά του The Weeknd συνδυάζονται θεσπέσια με την απαλή παραγωγή του Calvin Harris.

Ο επιτυχημένος DJ και μουσικός παραγωγός Calvin Harris και ο χαρισματικός τραγουδιστής The Weeknd πρωταγωνιστούν σε μία μοναδική δισκογραφική συνεργασία που φέρει τον τίτλο «Over Now».

Το «Over Now» ενώνει με θεσπέσιο τρόπο τους διαφορετικούς κόσμους των δύο καλλιτεχνών.

Τα αιθέρια φωνητικά του The Weeknd συνδυάζονται με την απαλή παραγωγή του Calvin Harris, ενώ ο χαλαρωτικός και συγχρόνως αισθησιακός ρυθμός του τραγουδιού εναρμονίζεται μοναδικά με τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Το «Over Now» σηματοδοτεί τη δυναμική επάνοδο για τον Calvin Harris στην πρώτη γραμμή. Κατά μήκος του 2020 ο μουσικός παραγωγός παρουσίασε διάφορα singles με house και techno έμφαση χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Love Regenarator».

Η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Calvin Harris ήταν το «Giant» με τη συμμετοχή του Rag’n’Bone Man. Το «Giant» κυκλοφόρησε στις αρχές του 2019 και έφτασε μέχρι το No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έγινε επίσης πλατινένιο.

Στον αντίποδα, ο The Weeknd εξακολουθεί να σημειώνει διεθνή επιτυχία με το νέο άλμπουμ του «After Hours» και τις επιτυχίες του, όπως το smash hit «Blinding Lights», το «Heartless» και το «In Your Eyes».

Το «Over Now» αποκλίνει από το ύφος του «After Hours».

Ενώ το τελευταίο άλμπουμ του The Weeknd είναι έντονα επηρεασμένο από τα ’80s και διακρίνεται για το σκοτεινό και γεμάτο μυστήριο χαρακτήρα του, η συνεργασία του με τον Calvin Harris διαθέτει pop στοιχεία και ατμόσφαιρα που θυμίζει το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Beauty Behind The Madness» του Καναδού καλλιτέχνη.