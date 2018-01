Ο Calvin Harris προχωρά στην επόμενη σελίδα.

Τον προηγούμενο Ιούνιο, ο Σκοτσέζος DJ και παραγωγός κυκλοφόρησε τον πέμπτο προσωπικό δίσκο του με γενικό τίτλο «Funk Wav Bounces Vol. 1» και μία πληθώρα από διάσημους αστέρες και ανερχόμενους καλλιτέχνες του μουσικού στερεώματος να συμβάλλουν με τις φωνές τους.

Η Katy Perry, η Ariana Grande, ο Snoop Doog, η Nicki Minaj, ο Pharrell Williams, ο John Legend, ο Big Sean, ο Future, ο Frank Ocean, οι Migos, ο PARTYNEXTDOOR, o Travis Scott, ο Lil Yachty, ο Young Thug, ο Khalid, η Kehlani και η Jessie Reyez ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του Calvin Harris.

Η ονομασία του άλμπουμ, η οποία περιείχε το «Vol. 1», έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι πιθανώς υπήρχε και δεύτερο μέρος που θα το διαδεχόταν.

Ωστόσο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος DJ στον κόσμο, για έκτη συνεχή χρονιά μάλιστα, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι το 2018 θα προχωρήσει από τον ήχο του «Funk Wav Bounces Vol. 1», ενώ ευχαρίστησε το κοινό που τον ακολούθησε στο μουσικό ταξίδι.

In 2018 movin on from Funk Wav sound thank u for joining me on my musical journey haha

— Calvin Harris (@CalvinHarris) January 18, 2018