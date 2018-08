Ο Calvin Harris και ο Sam Smith δε δίνουν υποσχέσεις, όμως η συνεργασία τους στο «Promises» αφήνει πολλές.

Ο ατελείωτα επιτυχημένος Calvin Harris συμπράττει για πρώτη φορά με τον αστείρευτα ταλαντούχο Sam Smith σε ένα τραγούδι που αφήνει πολλές «υποσχέσεις» και κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music.

Το «Promises» είναι η δεύτερη κυκλοφορία του Calvin Harris, ο οποίος αναδείχθηκε ο υψηλότερα αμειβόμενος DJ του κόσμου για έκτη συνεχή χρονιά, μετά την άκρως επιτυχημένη συνεργασία του με την Dua Lipa στο «One Kiss».

Το ακαταμάχητο τραγούδι παρέμεινε επί οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρίζοντας στην Dua Lipa ένα μοναδικό ρεκόρ δεκαετίας, ενώ στην Ελλάδα το «One Kiss» έως την κορυφαία τετράδα του διεθνούς Airplay Chart.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο Sam Smith κυκλοφόρησε από την Capitol Records / Universal Music το δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο του, ο οποίος φέρει τον τίτλο «The Thrill Of It All».

Το θεσπέσιο άλμπουμ έκανε δυναμικό ντεμπούτο στο Νο1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον Sam Smith να καταγράφει νέο προσωπικό ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, το «The Thrill Of It All» έχει σημειώσει παγκοσμίως πωλήσεις άνω των 2,3 εκατομμυρίων αντιτύπων.

Ο Calvin Harris, με πλήθος επιτυχιών στο ενεργητικό του και ο Sam Smith, βραβευμένος μεταξύ άλλων με τέσσερα Grammy, ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα, συμμαχούν στο πολλά υποσχόμενο «Promises».

Με deep house και dance-pop επιρροές, αλλά και με στοιχεία από τη house μουσική των ’90s, το «Promises» έρχεται να κατακτήσει το δικό του μερίδιο στα charts και στις προτιμήσεις.