Calvin Harris και Sam Smith κυκλοφορούν το ηλεκτρισμένο single «Desire»

Ο Calvin Harris και ο Sam Smith κυκλοφορούν τη νέα συνεργασία τους – Ένα ηλεκτρισμένο summer anthem

Ο Calvin Harris και ο Sam Smith ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για να προκαλέσουν ενθουσιασμό στους λάτρεις της μουσικής τους σε όλο τον κόσμο με το νέο τραγούδι τους «Desire».

Μετά την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης συνεργασίας τους στο single «Promises» το 2018, Calvin Harris και ο Sam Smith επιστρέφουν με άλλη μια επιτυχία που θα κατακτήσει τα charts και θα αφήσει αναμφίβολα το δικό της αποτύπωμα.

Ο Calvin Harris και ο Sam Smith αποδεικνύουν με κάθε κυκλοφορία τους το ταλέντο τους να δημιουργούν συναρπαστικά τραγούδια που ενώνουν άψογα στοιχεία της dance και της pop μουσικής.

Ο συνδυασμός της δυναμικής και σαγηνευτικής παραγωγής του Calvin και της συναισθηματικής και εκφραστικής φωνή του Sam Smith έκανε το «Promises» να ξεχωρίζει και είναι σίγουρο ότι το «Desire» δεν πρόκειται να αποτελέσει εξαίρεση.

Ο Calvin Harris, προς τέρψη των θαυμαστών του, παρουσίασε την επερχόμενη συνεργασία του με τον Sam Smith κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στο Ushuaïa της Ίμπιζα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του single.

Το «Desire» ακολουθεί για τον Calvin Harris την επιτυχημένη συνεργασία του με την Ellie Goulding στο πλατινένιο «Miracle».

Αυτό το ηλεκτρισμένο trance τραγούδι κυριάρχησε για οκτώ εβδομάδες στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και ανέβηκε στο Top 10 του Dance/Electronic Songs Chart του Billboard, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ για το τραγούδι του Calvin Harris με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στην πρώτη θέση των βρετανικών charts.

Παράλληλα το «Desire» παράμεινε για έξι εβδομάδες στο Top 3 του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει καταγράψει πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και 320 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες.

Εν τω μεταξύ, μετά τη συνεργασία τους στο «Promises», ο Calvin Harris συμμετείχε στην παραγωγή του τραγουδιού «I’m Not Here To Make Friends» από το άλμπουμ «Gloria» του Sam Smith που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου.

Ο Calvin Harris, ένας από τους σημαντικούς καλλιτέχνες στον χώρο της dance μουσικής, επιλέγει για ακόμα μία φορά να συνεργαστεί με έναν καλλιτέχνη με τον οποίο έχει δοκιμασμένη χημεία, δημιουργώντας ενθουσιασμό για το «Desire».