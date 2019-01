Ο Calvin Harris δίνει εικόνα στη συνεργασία του με τον Rag’n’Bone Man στο «Giant», που κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music. Το κινηματογραφικό video clip έχει σκηνοθετήσει ο Emil Nava, τακτικός συνεργάτης του διάσημου DJ και μουσικού παραγωγού.

Το lyric video του «Giant» έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο εβδομάδες κυκλοφορίας και στο ίδιο διάστημα το τραγούδι μετρά περισσότερα από 26,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Η συνάντηση του Calvin Harris με τον Rag’n’Bone Man διαδέχεται τις επιτυχίες «One Kiss» (με την Dua Lipa) και το «Promises» (με τον Sam Smith), οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων και διαθέτουν πάνω από δύο δισεκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Rag’n’Bone Man ταρακούνησε τη μουσική βιομηχανία με το «Human».

Το τραγούδι κυριάρχησε επί 14 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση των ραδιοφωνικών μεταδόσεων στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα της μεγάλης απήχησης του »Human» ήταν η επίσκεψη του γιγαντόσωμου ράπερ με τη βαθιά soulful φωνή στη χώρα μας και μία εμφάνιση που μάγεψε το κοινό.

Giant is my 40th top 40 production! What a great birthday present 😁Thank you!!! pic.twitter.com/CIAeVlGgN2

— Calvin Harris (@CalvinHarris) January 18, 2019