Ο Calvin Harris aka Love Regenerator και ο Eli Brown κυκλοφορούν το «Moving» EP

Ο Calvin Harris συνεχίζει να δίνει δώρα στους fan. Έτσι ο Σκοτσέζος DJ και παραγωγός χρησιμοποιεί το νέο του καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, Love Regenerator, και σε συνεργασία με τον Eli Brown κυκλοφορούν το νέο EP «Moving». Ότι πρέπει για ένα Σαββατοκύριακο σε καντίνα.

Το EP περιέχει το ομότιτλο «Moving», ένα single που σίγουρα θα σας κάνει να χορεύετε σαν τρελοί στο σαλόνι σας. Έχει ένα tech house beat, μια όμορφη πιάνο μελωδία και φωνητικά που απλά το κάνουν εθιστικό. Το «Do not You Me Me», το δεύτερο single του EP ξεκινά με το κλασικό drum και snare kick και ενώ προχωράει δημιουργεί μια νοσταλγική αίσθηση. Όταν φτάνει το drop είναι δύσκολο να μην φανταστείς τον εαυτό σου να το χορεύει μέχρι τελικής πτώσης σε ένα σκοτεινό party μέσα σε κάποια αποθήκη. Και τα δύο τα τραγούδια έρχονται σε μια edit version.

