Ο Calvin Harris παρουσιάζει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Ο Calvin Harris κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του «Funk Wav Bounces Vol. 2».

Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικού άλμπουμ του «Funk Wav Bounces Vol. 1», ο Calvin Harris παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη συνέχεια με το «Funk Wav Bounces Vol. 2», στο οποίο έχει μαζί του μία εντυπωσιακή σειρά καλλιτεχνών.

Στο «Funk Wav Bounces Vol. 2» συμμετέχουν αναλυτικά οι Busta Rhymes, Charlie Puth, Chlöe Bailey, Coi Leray, Donae’o, Dua Lipa, Halsey, Jorja Smith, Justin Timberlake, Latto, Lil Durk, Normani, Offset, Pharrell Williams, Pusha T, Shenseea, Snoop Dogg, Stefflon Don, Swae Lee, Tinashe, Young Thug, 6LACK και 21 Savage.

Ο Calvin Harris αύξησε την προσμονή για την άφιξη του «Funk Wav Bounces Vol. 2» κυκλοφορώντας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών μία σειρά από singles που αντικατοπτρίζουν το εύρος των συνεργασιών του άλμπουμ και τις μουσικές επιρροές του.

Το «Funk Wav Bounces Vol. 2» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το «Potion» με την Dua Lipa και τον Young Thug, το «New Money» με τη συμμετοχή του 21 Savage, το «Stay With Me» με τον Justin Timberlake, τη Halsey και τον Pharrell Williams στο «Stay With Me» και το «New To You» με τη Normani, την Tinashe και τον Offset.

Η πλούσια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του «Vol. 1» προσφέρει ένα υπέροχο μέρος για τον ακροατή, αλλά ο Calvin Harris ήξερε ότι υπήρχε ακόμα πολλή δουλειά. Στο «Vol. 2» σας προσκαλεί να απολαύσετε τη ζεστασιά και τη γιορτή του καλοκαιριού για λίγο ακόμα.

Το άλμπουμ αποτυπώνει τη χαρά που βρίσκει ο Calvin Harris στις συνεργασίες.

«Με ενθουσιάζει η δημιουργία μουσικής. Μπορώ να δουλέψω με καλλιτέχνες και μπορούν να εκφραστούν με τρόπο που δεν μπορούν να κάνουν με τη δική τους μουσική είτε λόγω της πολιτικής των δισκογραφικών εταιρειών είτε λόγω του τι περιμένουν οι θαυμαστές τους από αυτούς. Τους λέω: “Χωρίς πίεση. Θα σας δώσω μια πλατφόρμα για να πάτε και να διασκεδάσετε”», εξηγεί ο ίδιος στο Apple Music.

«Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα ακούγεται καλό. Μπορεί να μην είναι επιτυχία, αλλά θα περάσετε καλά. Και μπορεί να καταλήξεις σε ένα τραγούδι με κάποιον που δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Αν μπορώ να το επικοινωνήσω αυτό, τότε συνήθως οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να το κάνουν», προσθέτει.

Το «Funk Wav Bounces Vol. 1», το οποίο κυκλοφόρησε το 2017, περιείχε συνεργασίες με τους Frank Ocean, Migos, Young Thug, Pharrell Williams, Ariana Grande, Future, Khalid, Travis Scott, Snoop Dogg, John Legend, Nicki Minaj, Katy Perry, Big Sean, Kehlani και Jessie Reyez. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο Billboard 200 στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Calvin Harris επικεντρώθηκε στην acid house μουσική πραγματοποιώντας μία σειρά κυκλοφοριών με το ψευδώνυμο Love Regenerator.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: