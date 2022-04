Ο δεύτερος τόμος του «Funk Wav Bounces» είναι γεγονός – Το πρώτο άλμπουμ του Calvin Harris μετά από πέντε χρόνια

Αφού σκόρπισε ενθουσιασμό στο κοινό τις τελευταίες ημέρες, ο Calvin Harris επιβεβαίωσε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ «Funk Wav Bounces Vol. 2».

Ο 38χρονος DJ και παραγωγός ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την φωτογραφία μιας διαφημιστικής πινακίδας που αναγράφει τον τίτλο του άλμπουμ. Αν και δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία της κυκλοφορίας του, ο Calvin Harris έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Καλοκαίρι του ’22».

Το «Funk Wav Bounces Vol. 2» θα αποτελέσει το πρώτο άλμπουμ του Calvin Harris μετά από πέντε χρόνια.

Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του ήταν το «Funk Wav Bounces Vol. 1» που κυκλοφόρησε το 2017 και αποτέλεσε μία στροφή από τον big room EDM ήχο στον οποίο έγινε πρωτοπόρος σε ένα πιο R& B ύφος.

Το «Funk Wav Bounces Vol. 1» περιλάμβανε τα singles «Slide» με τους Frank Ocean και Migos, «Heatstroke» με τους Young Thug, Pharrell Williams και Ariana Grande, «Rollin» με τους Future και Khalid και το «Feels» με τους Pharrell, Katy Perry και Big Sean που κατέκτησε το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2020 ο Calvin Harris ένωσε τις δυνάμεις του με τον The Weeknd στο «Over Now» και το 2021 συνεργάστηκε με τον Tom Grennan στο «By Your Side»

Ο Calvin Harris δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα πρέπει περιμένουμε από το δεύτερο τόμο του «Funk Wav Bounces».

Ωστόσο, με δεδομένο ότι έχει προγραμματίσει μία σειρά από εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι, είναι δίκαιο να υποθέσουμε ότι τα νέα τραγούδια του θα κυκλοφορήσουν σύντομα ή ακόμα και ότι θα κάνουν το ντεμπούτο τους κατά τη διάρκεια κάποιου από τα επερχόμενα σετ του.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί οι εμφανίσεις του Calvin Harris σε φεστιβάλ όπως το EXIT Festival και το Creamfields South αυτό το καλοκαίρι, ενώ από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιήσει επίσης μία σειρά σταθερών εμφανίσεων στο «Ushuaïa Ibiza» στην Ίμπιζα.

Από το 2020 ο Calvin Harris άρχισε να κυκλοφορεί μία σειρά από house και acid house κομμάτια με το ψευδώνυμο Love Regenerator.

Ο Σκωτσέζος DJ και παραγωγός έκανε επίσης την παραγωγή του τραγουδιού «I Heard You’re Married» από το πρόσφατο άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd, ενώ νωρίτερα φέτος μοιράστηκε ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Lonely», χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Love Regenerator.