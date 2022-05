Ο Calvin Harris έπαιξε μουσική στο λεωφορείο της Λίβερπουλ μετά το Champions League

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ πραγματοποίησε χθες, Κυριακή 29 Μαΐου, μία παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης για να γιορτάσει την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Οι εορτασμοί περιλάμβαναν μία μοναδική εμφάνιση από τον Calvin Harris, ο οποίος ανέβηκε στο λεωφορείο της Λίβερπουλ και έπαιξε μουσική ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας.

Παρά την ήττα στον τελικό του Champions League με 1-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαΐου και την απώλεια του τίτλου της Premier League από τη Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ γιόρτασε την κατάκτηση των τροπαίων στις διοργανώσεις του FA Cup και του League Cup.

Παρά την απογοήτευση στο Παρίσι, οι οπαδοί της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες για να φροντίσουν να υποδεχθούν ως ήρωες τους παίκτες τους της ομάδας τους.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, ο Calvin Harris εμφανίστηκε στην οροφή του λεωφορείου, με το σετ του να επικεντρώνεται στην εκτέλεση της συνεργασίας του με την Dua Lipa στο τραγούδι «One Kiss» του 2018, το οποίο έχει γίνει ανεπίσημος ύμνος της Λίβερπουλ και συχνά τραγουδιέται μετά από τους αγώνες της ομάδας.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγουδούσαν δυνατά το «One Kiss» μετά τις νίκες της ομάδας στο League Cup και στο FA Cup επί της Τσέλσι στα πέναλτι στο Wembley νωρίτερα φέτος.

Ο Calvin Harris εθεάθη να συναναστρέφεται με τους ποδοσφαιριστές Jordan Henderson, Andrew Robertson, Jordan Henderson και Virgil van Dijk. Ο Σκοτζέσος μουσικός παραγωγός έδειχνε επίτιμο μέλος της ομάδας, καθώς χαιρετούσε τους οπαδούς πριν διασκεδάσει τα πλήθη με τα τραγούδια του

Η Dua Lipa είχε τραγουδήσει το «One Kiss» πριν την έναρξη του τελικού του Champions League μεταξύ της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης στο Κίεβο το 2018, όπου οι «Κόκκινοι» ηττήθηκαν από τους Μαδριλένους με σκορ 1-3.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου, ο Calvin Harris και η Dua Lipa έδωσαν συνέχεια στο «One Kiss» με μία ολοκαίνουργια συνεργασία με τίτλο «Potion», ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει επίσης ο Young Thug.

Το «Potion» αποτελεί προπομπό του επερχόμενου νέου άλμπουμ του Calvin Harris με τίτλο «Funk Wav Bounces Vol.2».

Ο Calvin Harris προανήγγειλε το «Potion» στο TikTok στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο στο οποίο φαινόταν να ετοιμάζει το τραγούδι, αλλά και να επικοινωνεί με την Dua Lipa μέσω FaceTime για να τη ρωτήσει αν θα ήθελε να συμμετάσχει στο νέο δισκογραφικό εγχείρημά του.

