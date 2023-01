Calvin Harris και Ellie Goulding συνεργάζονται ξανά – Η φωτογραφία από το στούντιο

Η χημεία του Calvin Harris και της Ellie Goulding είναι δοκιμασμένη.

Ο Calvin Harris και η Ellie Goulding επέστρεψαν στο στούντιο και, όπως φαίνεται, ετοιμάζουν την τρίτη κατά σειρά συνεργασία τους.

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, ο Σκοτσέζος DJ και μουσικός παραγωγός ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια στο στούντιο και έγραψε απλά στη λεζάντα: «Πίσω στο στούντιο με την Ellie Goulding!!!».

Στη φωτογραφία, η Ellie Goulding, ντυμένη στα μαύρα, χαμογελάει στην κάμερα ενώ στέκεται πίσω από το μικρόφωνο κρατώντας τα ακουστικά της, ενώ ο Calvin Harris, χαμογελαστός και ντυμένος με μια πράσινη φανέλα, αναλαμβάνει το καθήκον της selfie.

Ενώ δεν αποκάλυψαν περισσότερες πληροφορίες για όσα ετοιμάζουν, η φωτογραφία τους στο στούντιο αρκούσε για να ενθουσιάσει τους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών.

Ο Calvin Harris και η Ellie Goulding συνεργάστηκαν για πρώτη φορά δισκογραφικά το 2012 στο τραγούδι «I Need Your Love» από το all time classic άλμπουμ «18 Months» του μουσικού παραγωγού.

Το «I Need Your Love» έφτασε στο No. 4 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 16 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και παρέμεινε για 25 εβδομάδες στο chart, αποτελώντας βασικό κομμάτι της εποχής που η EDM γνώρισε το απόγειό της.

Το 2014 ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Outside» από το άλμπουμ «Motion» του Calvin Harris, το οποίο ανέβηκε επίσης στο No. 4 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 29 του Hot 100, στο οποίο έμεινε για 20 εβδομάδες.

Η Ellie Goulding ήταν πράγματι μία από τις πιο καθοριστικές φωνές της EDM με τη συμμετοχή της σε τραγούδια των Calvin Harris, Skrillex, Major Lazer, Seven Lions και μίας πληθώρας άλλων αστέρων του είδους.

Εν μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ο Calvin Harris θα επιστρέψει φέτος στο «Coachella» για την πρώτη εμφάνισή του στο φεστιβάλ από το 2014.

Τον Αύγουστο του 2022, ο Calvin Harris κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Funk Wav Bounces Vol. 2», το οποίο περιείχε συνεργασίες με κορυφαίους αστέρες όπως οι Dua Lipa, Halsey, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Pharell Williams, Charlie Puth, Young Thug, Swae Lee, 21 Savage και πολλούς άλλους.

Από την άλλη πλευρά, η Ellie Goulding αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Higher Than Heaven».